Украина на последних минутах уступила Словении на турнире Мемориала Шаркози

Обидное поражение после очень достойной игры.

В пятницу, 10 ноября, состоялся поединок между сборными Украины и Словении в рамках товарищеского турнира Мемориал Тамаша Шаркози.

Словенцы проиграли итальянцам в прошлом туре,а наши парни добыли волевую победу против Венгрии.

Игра, как и предыдущая была послностью открытой, наши парни играли сами и давали играть сопернику, потому встреча снова получилась результативной.

В самой концовке матча счет был 4:4 и когда все ожидали овертаймов, Словения неожиданно сумела забить победный гол.

Словения - Украина - 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

Шайбы: 1:0 - Урукало (Мехле, Повше), 03:22. 1:1 - Захаров (Коренчук). 04:16. 2:1 - Капел (Томажевич), 07:37. 3:1 - Торок (Кошич, Мацух - больш.), 28:02. 3:2 - Трахт (Мазур, Пересунько), 28:51. 3:3 - Пересунько (Ворона, Мережко - больш.), 34:34. 4:3 - Капел (Машич, Урукало), 46:58. 4:4 - Бородай (Ружников), 48:10. 5:4 - Кошич (Содья, Томажевич), 58:30

Словения: Колин; Машич - Урукало, Мавер - Симчич - Зайц; Шировник - Кошич, Содья - Мацух - Капел; Црнович - Чепонь, Еловшек - Томажевич - Торок; Стоян - Бохинц, Светина - Повше - Мехле.

Украина: Захарченко; Сысак - Мережко, Пересунько - Мазур - Трахт; Ратушный - Матусевич, Лялька - Захаров - Коренчук; Андрейкив - Гребеник, Денискин - Куцевич - Ворона; Бородай - Янишевский - Панченко; Толстушко, Ружников.

Следующий поединок подопечные Христича проведут против сборной Италии 11 ноября в 14:30 по киевскому времени.

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