Нападающий сборной Украины сменил Англию на чемпионат Польши

Легионер будет играть в знакомых условиях.

Украинец Илья Коренчук нашел новый клуб. Нападающий хоккейной сборной Украины присоединился к торунской Энергы, сообщает клуб в Facebook.

Уроженец белорусского Кобрина начал сезон в МК Лайтнинг в британской NIHL. Коренчук вернулся в ряды "энергетиков". Он защищал цвета команды в кампании 2022/23.

В нынешнем сезоне Коренчук провел 22 поединка (13 шайб, 12 ассистов). Ранее он выступал за польские Заглембе и Тыхы, а также украинские Донбасс и Кременчуг. В этом году нападающий помог Украине сохранить прописку в Дивизионе IA.

Напомним, нападающий Виктор Захаров стал лучшим хоккеистом Украины по итогам 2025 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!