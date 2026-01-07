iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Нападающий сборной Украины сменил Англию на чемпионат Польши

Легионер будет играть в знакомых условиях.
Сегодня, 18:29       Автор: Антон Федорцив
Илья Коренчук / MK Lightning
Илья Коренчук / MK Lightning

Украинец Илья Коренчук нашел новый клуб. Нападающий хоккейной сборной Украины присоединился к торунской Энергы, сообщает клуб в Facebook.

Уроженец белорусского Кобрина начал сезон в МК Лайтнинг в британской NIHL. Коренчук вернулся в ряды "энергетиков". Он защищал цвета команды в кампании 2022/23.

В нынешнем сезоне Коренчук провел 22 поединка (13 шайб, 12 ассистов). Ранее он выступал за польские Заглембе и Тыхы, а также украинские Донбасс и Кременчуг. В этом году нападающий помог Украине сохранить прописку в Дивизионе IA.

Напомним, нападающий Виктор Захаров стал лучшим хоккеистом Украины по итогам 2025 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Коренчук

Статьи по теме

В матче Донбасс – МХК Динамо забросили 2000 шайбу в регулярных чемпионатах УХЛ В матче Донбасс – МХК Динамо забросили 2000 шайбу в регулярных чемпионатах УХЛ
УХЛ: Кременчуг разгромил Крыжинку Кэпиталз УХЛ: Кременчуг разгромил Крыжинку Кэпиталз
Ключевые игроки МЮ возвращаются после травм перед матчем с Бернли Ключевые игроки МЮ возвращаются после травм перед матчем с Бернли
Фалькао нашел последний клуб в карьере Фалькао нашел последний клуб в карьере

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Наполи, Интера, Бенфики, полуфинал Суперкубка Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров

Последние новости

Украина20:12
УХЛ: Кременчуг разгромил Крыжинку Кэпиталз
Европа19:51
Ключевые игроки МЮ возвращаются после травм перед матчем с Бернли
Другие страны19:50
Фалькао нашел последний клуб в карьере
Европа19:27
Страсбур вместо Росеньора назначил другого англичанина
Бокс19:17
Фрэнк Уоррен оценил готовность Итаумы к возможному бою с Усиком
Украина18:55
Динамо продлило контракт с ведущим защитником
Другие страны18:39
Ибрагимович раскрыл имя футболиста, который повлиял на его стиль
Европа и мир18:29
Нападающий сборной Украины сменил Англию на чемпионат Польши
Европа18:09
Луис Энрике принял решение продлевать ли контракт с парижским клубом
Европа17:49
Довбик вернулся в лазарет Ромы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK