НХЛ: Юта обыграла Ванкувер, Детройт дожал Анахайм, Нью-Джерси разбил Нэшвилл
В ночь на понедельник, 24 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 23 февраля
Вашингтон – Эдмонтон – 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)
0:1 – 1 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
1:1 – 17 Уилсон (Рой, Дюбуа)
2:1 – 19 Чикран (Строум, Уилсон)
3:1 – 28 Овечкин (Протас, Строум)
4:1 – 38 Овечкин (Чикран)
5:1 – 39 Макмайкл (Протас, Карлсон)
5:2 – 46 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Арвидссон)
6:2 – 50 Строум (Карлсон, Протас)
6:3 – 55 Скиннер ()
7:3 – 57 Овечкин ()
Питтсбург – Рейнджерс – 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
1:0 – 12 Малкин (Хейнен, Глэсс)
1:1 – 19 Кайлле (Смит, Миллер)
1:2 – 37 Миллер (Панарин, Фокс)
2:2 – 41 Ши (Карлссон, Малкин)
3:2 – 43 Ши (Хэйс, Кросби)
3:3 – 44 Веси (Линдгрен, Трочек)
3:4 – 51 Фокс (Зибанежад, Смит)
3:5 – 59 Миллер (Линдгрен, Веси)
Нэшвилл – Нью-Джерси – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
0:1 – 13 Палат (Хэмилтон, Люк Хьюз)
0:2 – 29 Хэмилтон (Братт, Хишир)
0:3 – 34 Кейси (Джек Хьюз, Люк Хьюз)
0:4 – 45 Ноусен (Братт, Хишир)
0:5 – 49 Татар (Хишир)
Сент-Луис – Колорадо – 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
0:1 – 7 Тэйвс (Лехконен, Макар)
1:1 – 30 Шенн (Фолк, Кайру)
2:1 – 34 Парайко (Томас, Бучневич)
3:1 – 39 Холлоуэй (Кайру, Фолк)
Детройт – Анахайм – 5:4 (3:1, 1:1, 0:2, 1:0)
1:0 – 3 Каспер (Рэймонд)
2:0 – 4 Дебринкет (Кэйн, Ларкин)
3:0 – 5 Кэйн (Рэймонд, Зайдер)
3:1 – 8 Строум (Ватрано, Терри)
4:1 – 22 Комфер (Тарасенко, Густафссон)
4:2 – 27 Готье (Мактавиш, Лакомб)
4:3 – 57 Зеллвегер (Фаббри, Карлссон)
4:4 – 59 Готье ()
5:4 – 64 Кэйн (Каспер)
Тампа-Бэй – Сиэтл – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
1:0 – 29 Хэйгл (Лиллеберг, Макдона)
2:0 – 51 Кучеров (Пойнт)
3:0 – 52 Гленденинг (Эйссимонт, Эткинсон)
3:1 – 55 Райт (Махура, Монтур)
4:1 – 58 Пол (Сирелли, Хэйгл)
Чикаго – Торонто – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
1:0 – 19 Терявяйнен (Донато, Бертуцци)
1:1 – 27 Робертсон (Макмэнн, Доми)
1:2 – 29 Маккейб (Мэттьюс, Танев)
1:3 – 39 Робертсон (Лоренц, Доми)
2:3 – 39 Курашев (Бертуцци, Назар)
2:4 – 52 Танев (Кемпф, Маккейб)
2:5 – 58 Хольмберг (Таварес, В. Нюландер)
Айлендерс – Даллас – 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)
0:1 – 2 Стил (Сиси, Бек)
1:1 – 23 Энгвалл (Гаткомб, Маклин)
1:2 – 28 Робертсон (Бурк, Хинтц)
2:2 – 28 Палмиери (Нелсон, Деанджело)
2:3 – 35 Робертсон (Дюшен, Хинтц)
2:4 – 37 Робертсон (Дюшен, Джонстон)
3:4 – 49 Дюклер (Хорват)
Калгари – Сан-Хосе – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
0:1 – 3 Селебрини (Уолмэн, Тоффоли)
1:1 – 7 Кадри (Уигар, Фрост)
2:1 – 23 Руни (Поспишил, Ломберг)
2:2 – 41 Тоффоли (Мухамадуллин, Эклунд)
3:2 – 53 Хэнли (Кадри, Юбердо)
Юта – Ванкувер – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
0:1 – 21 Дебраск (Сутер, Петтерссон)
1:1 – 23 Кули (Келлер, Марино)
2:1 – 54 Гюнтер (Келлер, Шмалц)
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