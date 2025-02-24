iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Юта обыграла Ванкувер, Детройт дожал Анахайм, Нью-Джерси разбил Нэшвилл

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:40
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на понедельник, 24 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 23 февраля

Вашингтон – Эдмонтон – 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)

0:1 – 1 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
1:1 – 17 Уилсон (Рой, Дюбуа)
2:1 – 19 Чикран (Строум, Уилсон)
3:1 – 28 Овечкин (Протас, Строум)
4:1 – 38 Овечкин (Чикран)
5:1 – 39 Макмайкл (Протас, Карлсон)
5:2 – 46 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Арвидссон)
6:2 – 50 Строум (Карлсон, Протас)
6:3 – 55 Скиннер ()
7:3 – 57 Овечкин ()

Питтсбург – Рейнджерс – 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

1:0 – 12 Малкин (Хейнен, Глэсс)
1:1 – 19 Кайлле (Смит, Миллер)
1:2 – 37 Миллер (Панарин, Фокс)
2:2 – 41 Ши (Карлссон, Малкин)
3:2 – 43 Ши (Хэйс, Кросби)
3:3 – 44 Веси (Линдгрен, Трочек)
3:4 – 51 Фокс (Зибанежад, Смит)
3:5 – 59 Миллер (Линдгрен, Веси)

Нэшвилл – Нью-Джерси – 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

0:1 – 13 Палат (Хэмилтон, Люк Хьюз)
0:2 – 29 Хэмилтон (Братт, Хишир)
0:3 – 34 Кейси (Джек Хьюз, Люк Хьюз)
0:4 – 45 Ноусен (Братт, Хишир)
0:5 – 49 Татар (Хишир)

Сент-Луис – Колорадо – 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

0:1 – 7 Тэйвс (Лехконен, Макар)
1:1 – 30 Шенн (Фолк, Кайру)
2:1 – 34 Парайко (Томас, Бучневич)
3:1 – 39 Холлоуэй (Кайру, Фолк)

Детройт – Анахайм – 5:4 (3:1, 1:1, 0:2, 1:0)

1:0 – 3 Каспер (Рэймонд)
2:0 – 4 Дебринкет (Кэйн, Ларкин)
3:0 – 5 Кэйн (Рэймонд, Зайдер)
3:1 – 8 Строум (Ватрано, Терри)
4:1 – 22 Комфер (Тарасенко, Густафссон)
4:2 – 27 Готье (Мактавиш, Лакомб)
4:3 – 57 Зеллвегер (Фаббри, Карлссон)
4:4 – 59 Готье ()
5:4 – 64 Кэйн (Каспер)

Тампа-Бэй – Сиэтл – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

1:0 – 29 Хэйгл (Лиллеберг, Макдона)
2:0 – 51 Кучеров (Пойнт)
3:0 – 52 Гленденинг (Эйссимонт, Эткинсон)
3:1 – 55 Райт (Махура, Монтур)
4:1 – 58 Пол (Сирелли, Хэйгл)

Чикаго – Торонто – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

1:0 – 19 Терявяйнен (Донато, Бертуцци)
1:1 – 27 Робертсон (Макмэнн, Доми)
1:2 – 29 Маккейб (Мэттьюс, Танев)
1:3 – 39 Робертсон (Лоренц, Доми)
2:3 – 39 Курашев (Бертуцци, Назар)
2:4 – 52 Танев (Кемпф, Маккейб)
2:5 – 58 Хольмберг (Таварес, В. Нюландер)

Айлендерс – Даллас – 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)

0:1 – 2 Стил (Сиси, Бек)
1:1 – 23 Энгвалл (Гаткомб, Маклин)
1:2 – 28 Робертсон (Бурк, Хинтц)
2:2 – 28 Палмиери (Нелсон, Деанджело)
2:3 – 35 Робертсон (Дюшен, Хинтц)
2:4 – 37 Робертсон (Дюшен, Джонстон)
3:4 – 49 Дюклер (Хорват)

Калгари – Сан-Хосе – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

0:1 – 3 Селебрини (Уолмэн, Тоффоли)
1:1 – 7 Кадри (Уигар, Фрост)
2:1 – 23 Руни (Поспишил, Ломберг)
2:2 – 41 Тоффоли (Мухамадуллин, Эклунд)
3:2 – 53 Хэнли (Кадри, Юбердо)

Юта – Ванкувер – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

0:1 – 21 Дебраск (Сутер, Петтерссон)
1:1 – 23 Кули (Келлер, Марино)
2:1 – 54 Гюнтер (Келлер, Шмалц)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
"Он побьет Усика": тренер Паркера назвал причину, почему Джозеф победит украинца "Он побьет Усика": тренер Паркера назвал причину, почему Джозеф победит украинца
Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый матч в УПЛ после зимней паузы Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый матч в УПЛ после зимней паузы
Неймар забил невероятный гол с углового и сделал две голевые передачи Неймар забил невероятный гол с углового и сделал две голевые передачи

Видео

Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя
Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Теннис11:09
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
Бокс10:45
"Он побьет Усика": тренер Паркера назвал причину, почему Джозеф победит украинца
Украина10:15
Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый матч в УПЛ после зимней паузы
Другие страны09:55
Неймар забил невероятный гол с углового и сделал две голевые передачи
Другие страны09:30
"Рад снова видеть тебя, чемпион": Роналду показал фото с Усиком
Европа09:00
Футбол сегодня: Шахтер сыграет в УПЛ, матчи Ромы и Севильи
НХЛ08:40
НХЛ: Юта обыграла Ванкувер, Детройт дожал Анахайм, Нью-Джерси разбил Нэшвилл
НБА08:15
НБА: Торонто переиграл Финикс, победы Милуоки и Детройта
Европа07:50
Антони получил бессмысленное удаление в матче Ла Лиги
Бокс07:25
Леннокс Льюис оценил победу Паркера в бою с Баколе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK