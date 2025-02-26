НХЛ: Вашингтон и Даллас проиграли, Баффало снова победил

Очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата НХЛ завершился. Несколько матчей завершились довольно неожиданно, фавориты уступали, а аутсайдеры одерживали победы.

Лидер Востока Вашингтон впервые после перерыва на Турнир 4х наций уступил, а вот Баффало снова победило - уже в пятый раз за последние шесть матчей - но все еще идет последним в таблице Запада.

Баффало – Анахайма – 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Шайбы: Мейсон Мактавиш (0:1), Лео Карлссон (0:2), Джон-Джейсон Петерка (1:2), Алекс Да (2:2), Хенри Йокихарью (3:2)

Бостон – Торонто – 4:5 (2:0, 1:1, 1:3, 0:1 ВТ)

Шайбы: Давид Пастрняк (1:0), Брэд Маршан (2:0), Морган Гики (3:0), Морган Райлли (3:1), Митчелл Марнер (3:2), Ник Робертсон (3:3), Давид Пастрняк (4:3), Понтус Холмберг (4:4), Митчелл Марнер (4:4).

Вашингтон – Калгари – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Шайбы: Мартин Поспешил (0:1), Мэтт Коронато (0:2), Александр Овечкин (1:2), Жонатан Юбердо (1:3)

Коламбус – Далласа – 6:4 (2:1, 2:2: 2:1)

Шайбы: Кирилл Марченко (1:0), Матье Оливье (2:0), Джейми Бенн (2:1), Кирилл Марченко (3:1), Иван Проворов (4:1), Роопе Хинц (4:2), Джейсон Робертсон (4:3), Джеймс Ван Римсдайк (4:3)

Монреаль – Каролины – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: Юрай Слафковский (1:0), Патрик Лайне (2:0), Ник Сузуки (3:0), Лейн Гатсон (4:0)

Филадельфия – Питтсбург – 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Шайбы: Расмус Ристолайнен (1:0), Ноа Кейтс (2:0), Филлип Томасино (2:1), Тайсон Форстер (3:1), Ноа Кейтс (4:1), Бобби Бринк (5:1), Оуэн Типпетт (6:1),

Айлендерс – Рейнджерс – 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)

Шайбы: Урхо Вааканайнен (0:1), Александр Романов (1:1), Джонни Бродинский (1:2), Джонни Бродинский (1:3), Джей Ти Миллер (1:4), Мэттью Ремпе (1:5)

Тампа-Бэй – Эдмонтона – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: Леон Драйзайтль (0:1), Майкл Эйсимонт (1:1), Брендон Гейгел (2:1), Виктор Хедман (3:1), Ник Пол (4:1)

Миннесота – Детройта – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: Марко Росси (1:0), Якуб Лауко (2:0), Владимир Тарасенко (2:1), Симон Эдвинссон (2:2), Симон Эдвинссон (2:3)

Нэшвилл – Флориды – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: Сэм Беннетт (0:1), Джастин Сурдиф (0:2), Майк Маккеррон (1:2), Густав Форслинг (1:3), Мэттью Самоскевич (1:4)

Сент-Луис – Сиэтла – 7:2 (2:0, 4:0, 1:2)

Шайбы: Джордан Кайру (1:0), Оскар Сундквист (2:0), Роберт Томас (3:0), Закери Болдюк (4:0), Кэм Фаулер (5:0), Джейк Нейборс (6:0), Закери Болдюк (7:0), Винс Данн (7:1)

Юта – Чикаго – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: Сет Джонс (0:1), Клейтон Келлер (1:1), Лоусон Краус (2:1)

Напомним, что на ISPORT также можно ознакомиться с

результатами игрового дня в рамках НБА.

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