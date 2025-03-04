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Хоккей

НХЛ: Вашингтон и Сан-Хосе победили по буллитам, Рейнджерс всухую разгромили Айлендерс

Вашему вниманию результаты ночных матчей «регулярки».
Сегодня, 08:45

В рамках регулярного сезона НХЛ состоялось 6 матчей.

Два из них выявили победителя в серии буллитов, еще в одном состоялся «сухой» разгром.

Вашингтон - Флорида 4:4 (буллиты - 1:0)

Шайбы: Макмайкл, 1, Дюбуа, 3 Уилсон, 26 Фегервари, 52 - Пинто, 32, 47, Фегервари, 52, Брэди Ткачак, 57

Рейнджерс - Айлендерс 4:0

Шайбы: Кайлле, 15, Борген, 19, Миллер, 43 ,панарин, 54

Флорида - Тампа-Бэй 2:1

Шайбы: Барков, 29, 35 - Пойнт, 42

Монреаль - Баффало 4:3

Шайбы: Кофилд, 9 Сузуки, 9 Слафковски, 13, Метисон, 61 - Так, 38, Томпсон, 43 Далин, 59 

Торонто - Сан-Хосе 2:2 (буллиты - 0:1)

Шайбы: Таварес, 28, Найз, 39 - 2:1 Томпсон, 42, Тоффоли, 50

Чикаго - Лос-Анджелес 5:1

Шайбы: Мартинес, 10, Михеев, 21, Дель Мастро, 33 Атанасиу, 41, Донато, 58 - Копитар, 11

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