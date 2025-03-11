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Хоккей

Известный хоккеист НХЛ получил дисквалификацию за допинг

Аарон Экблад принял препарат с незаконным веществом.
Сегодня, 09:45
Аарон Экблад / Getty Images
Аарон Экблад / Getty Images

НХЛ объявила о дисквалификации защитника Флориды Аарона Экблада.

Хоккеист провалил допинг-тест, в результате чего был отстранен на 20 матчей.

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Экблад признал, что принимал препарат, в котором было незаконное вещество, для ускорения восстановления после травмы.

В прошлом сезоне защитник вместе с Флоридой выиграл Кубок Стэнли. В текущем чемпионате Экблад лидирует в команде по количеству игровых минут и является лучшим бомбардиром среди защитников. На его счету 33 очка за 56 игр в сезоне.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Сиэтл устроили массовую драку в НХЛ.

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Источник: nhl.com

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