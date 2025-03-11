НХЛ: Эдмонтон уступил Баффало, Торонто по буллитам одолел Юту
В ночь на вторник, 11 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 10 марта
Баффало – Эдмонтон – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 13 Томпсон, 1:1 – 21 Нерс (Драйзайтль, Стечер), 2:1 – 23 Так (Маклауд), 2:2 – 29 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид), 3:2 – 43 Томпсон (Норрис)
Оттава – Детройт – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 27 Перрон (Жиру), 1:1 – 42 Ларкин (Рэймонд), 2:1 – 54 Козенс (Брэди Ткачак, Сэндерсон)
Колорадо – Чикаго – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 41 Лехконен (Маккиннон, Тэйвс), 2:0 – 43 Нечас (Маккиннон), 3:0 – 59 Кивиранта
Юта – Торонто – 3:4 (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:2)
Шайбы: 0:1 – 12 В. Нюландер (Найз, Марнер), 0:2 – 19 Йернкрук (Райлли, Доми), 0:3 – 24 Бенуа (Хольмберг, Кемпф), 1:3 – 28 Карконе (Макбэйн, Доун), 2:3 – 29 Шмалц (Келлер, Мяяття), 3:3 – 32 Хэйтон (Гюнтер, Сергачев)
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