НХЛ: Флорида одолела Торонто, Эдмонтон проиграл Нью-Джерси, победы Питтсбурга, Вегаса и Рейнджерс
В ночь на пятницу, 14 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 13 марта
Питтсбург – Сент-Луис – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 2 Грейвс (Лизотт), 2:0 – 22 Тимминс (Томазино, Хейнен), 2:1 – 31 Болдук (Бучневич, Томас), 3:1 – 37 Дьюар (Карлссон, Лизотт), 3:2 – 41 Холлоуэй (Нейборс, Фолк), 4:2 – 47 Раст (Кросби, Ракелль), 4:3 – 48 Торопченко (Сутер), 5:3 – 59 Ракелль (Раст, Кросби)
Торонто – Флорида – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 2 Таварес (Бенуа, В. Нюландер), 1:1 – 17 Беннетт (Райнхарт, Самоскевич), 1:2 – 33 Миккола (Грир), 1:3 – 37 Беннетт (Самоскевич, Райнхарт), 2:3 – 44 Доми (Экман-Ларссон, Йернкрук)
Коламбус – Вегас – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 12 Руа (Гертл, Айкел), 0:2 – 19 Саад (Руа, Смит), 0:3 – 32 Дорофеев (Саад, Гертл), 0:4 – 55 Пьетранжело (Макнэбб, Колесар)
Оттава – Бостон – 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Пинто (Амадио, Грейг), 2:0 – 9 Клевен (Батерсон, Матинпало), 2:1 – 10 Миттлстадт (Уозерспун, Леттьери), 3:1 – 16 Батерсон (Штюцле, Брэди Ткачак), 4:1 – 16 Грейг (Пинто), 4:2 – 26 Пастрняк (Бичер), 5:2 – 31 Батерсон (Шабо, Козенс), 5:3 – 33 Хуснутдинов (Лауко, Линдхольм), 6:3 – 58 Жиру
Филадельфия – Тампа-Бэй – 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
Шайбы: 0:1 – 8 Гонсалвеш (Макдона, Гурде), 1:1 – 14 Бринк (Пелинг, Люкселл), 1:2 – 21 Гиргенсонс (Хэйгл, Чернак), 2:2 – 30 Бринк (Кутюрье), 3:2 – 39 Пелинг (Бринк, Люкселл), 3:3 – 43 Эткинсон (Мозер, Хедман)
Нью-Джерси – Эдмонтон – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 23 Пеши (Братт, Хаула), 1:1 – 30 Драйзайтль (Кулак, Макдэвид), 1:2 – 44 Бушар (Макдэвид, Уолмэн), 2:2 – 46 Братт (Майер, Пеши), 3:2 – 48 Немец (Хишир, Братт)
Миннесота – Рейнджерс – 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 26 Трочек (Миллер, Кайлле), 1:1 – 43 Юханссон (Сперджен, Нюквист) 1:2 – 46 Бродзински (Ремпе, Джонс), 2:2 – 48 Годро (Сперджен, Хартман), 2:3 – 61 Шнайдер ( Миллер, Панарин)
Сан-Хосе – Чикаго – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Смит (Эклунд, Селебрини), 2:0 – 10 Граф (Ферраро, Веннберг), 2:1 – 21 Назар (Фолиньо, Кайзер), 3:1 – 30 Граф (Мухамадуллин, Смит), 3:2 – 33 Михеев (Терявяйнен, Донато), 4:2 – 59 Тоффоли
Лос-Анджелес – Вашингтон – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 13 Фогеле (Мур), 2:0 – 41 Фиала (Копитар), 3:0 – 41 Байфилд (Гавриков, Фиала)
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