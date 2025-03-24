НХЛ: Лос-Анджелес разгромил Бостон, Флорида вырвала победу у Питтсбурга
В ночь на понедельник, 24 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 23 марта
Чикаго – Филадельфия – 7:4 (3:3, 3:1, 1:0)
0:1 – 3 Драйсдейл (Кутюрье, Мичков)
1:1 – 7 Марун (Михеев, Фолиньо)
2:1 – 8 Велено (Курашев, Бертуцци)
2:2 – 8 Сэнхайм (Мичков, Конекны)
2:3 – 12 Бринк (Фоерстер, Кэйтс)
3:3 – 18 Бедард ()
4:3 – 22 Бертуцци (Велено, Курашев)
5:3 – 26 Донато (Бедард, Терявяйнен)
5:4 – 30 Конекны (Кутюрье, Драйсдейл)
6:4 – 33 Донато (Бертуцци, Терявяйнен)
7:4 – 42 Райхел (Влашич, Марун)
Виннипег – Баффало – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
0:1 – 9 Петерка (Маклауд, Бернар-Докер)
1:1 – 22 Нидеррайтер (Наместников, Перфетти)
1:2 – 38 Далин (Маклауд, Бернар-Докер)
1:3 – 47 Козак (Самуэльссон)
2:3 – 47 Миллер (Стэнли, Шайфли)
2:4 – 53 Так (Клифтон, Маклауд)
3:4 – 56 Элерс (Демело, Стэнли)
3:5 – 59 Маклауд ()
Сент-Луис – Нэшвилл – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
1:0 – 12 Кайру (Нейборс, Томас)
2:0 – 16 Тексье (Болдук, Томас)
2:1 – 21 Форсберг (Стэмкос, Бланкенбург)
3:1 – 50 Фолк (Томас, Нейборс)
4:1 – 59 Шенн (Фолк, Холлоуэй)
Флорида – Питтсбург – 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
1:0 – 11 Райнхарт (Форслинг)
1:1 – 14 Раст (Кросби, Карлссон)
1:2 – 19 Раст (Ракелль, Кросби)
1:3 – 26 Малкин (Гризлик, Раст)
2:3 – 29 Райнхарт (Бобровский, Барков)
3:3 – 54 Лунделль (Шмидт, Луостаринен)
Анахайм – Каролина – 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
0:1 – 27 Янковски (Бернс, Джост)
1:1 – 33 Киллорн (Лакомб)
1:2 – 34 Мартинук (Станковен, Гостисбеер)
1:3 – 42 Холл (Джарвис, Блэйк)
2:3 – 56 Зеграс (Зеллвегер, Труба)
2:4 – 57 Холл (Рословик, Котканиеми)
2:5 – 58 Холл (Рословик)
Вегас – Тампа-Бэй – 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
1:0 – 11 Руа (Пьетранжело, Карлссон)
2:0 – 13 Гертл (Смит)
3:0 – 19 Айкел (Уайтклауд)
3:1 – 37 Пол (Рэддиш, Гонсалвеш)
4:1 – 57 Хаг (Хауден, Пьетранжело)
4:2 – 59 Кучеров (Хэйгл, Хедман)
Лос-Анджелес – Бостон – 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)
0:1 – 1 Линдхольм (Кепке)
1:1 – 2 Копитар (Кларк, Кемпе)
2:1 – 19 Фогеле (Льюис, Дано)
2:2 – 22 Гики (Заха)
3:2 – 28 Даути (Байфилд, Андерсон)
4:2 – 37 Кузьменко (Спенс, Кемпе)
5:2 – 44 Байфилд (Лаферрье, Фиала)
6:2 – 49 Жанно (Эдмундсон, Кларк)
7:2 – 56 Хелениус (Жанно, Эдмундсон)
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