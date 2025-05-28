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Хоккей

Кубок Стэнли: Даллас в третий раз проиграл Эдмонтону

Вашему вниманию результат и обзор поединка игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:40       Автор: Митя Шитко
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на среду, 28 мая, прошел очередной игровой день плей-офф НХЛ, в рамках которого состоялся один финальный матч конференции Кубка Стэнли.

Результат матча Кубка Стэнли за 27 мая

Эдмонтон – Даллас – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 – 11 Драйзайтль (Перри, Нюджент-Хопкинс)
1:1 – 26 Робертсон (Гранлунд, Харли)
2:1 – 29 Перри (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
3:1 – 57 Капанен (Драйзайтль, Кулак)
4:1 – 59 Хенрик (Уолмэн, Макдэвид)

  • Счет в серии: 3-1

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