НХЛ: Филадельфия Флайерз победила Флорида Пантерз, а Тампа-Бэй Лайтнинг сумела одолеть Бостон Брюинз

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 11:51       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на 14 октября состоялось 10 матчей в рамках регулярного сезона НХЛ.

Результаты матчей НХЛ за 14 октября

Баффало Сейбрз – Колорадо Эвеланш – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Бостон Брюинз – Тампа-Бэй Лайтнинг – 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)

Нью-Йорк Айлендерс – Виннипег Джетс – 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Оттава Сенаторз – Нэшвилл Предаторз – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Торонто Мэйпл Лифс – Детройт Ред Уингз – 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Коламбус Блю Джекетс – Нью-Джерси Девилз – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Филадельфия Флайерз – Флорида Пантерз – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Ванкувер Кэнакс – Сент-Луис Блюз – 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Миннесота Уайлд – Лос-Анджелес Кингз – 4:3 (бул.) (3:0, 0:0, 0:3, БУЛ 1:0)

Чикаго Блэкхокс – Юта Мамонт – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

