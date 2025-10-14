НХЛ: Филадельфия Флайерз победила Флорида Пантерз, а Тампа-Бэй Лайтнинг сумела одолеть Бостон Брюинз
В ночь на 14 октября состоялось 10 матчей в рамках регулярного сезона НХЛ.
Результаты матчей НХЛ за 14 октября
Баффало Сейбрз – Колорадо Эвеланш – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Бостон Брюинз – Тампа-Бэй Лайтнинг – 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)
Нью-Йорк Айлендерс – Виннипег Джетс – 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Оттава Сенаторз – Нэшвилл Предаторз – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Торонто Мэйпл Лифс – Детройт Ред Уингз – 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Коламбус Блю Джекетс – Нью-Джерси Девилз – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Филадельфия Флайерз – Флорида Пантерз – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Ванкувер Кэнакс – Сент-Луис Блюз – 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Миннесота Уайлд – Лос-Анджелес Кингз – 4:3 (бул.) (3:0, 0:0, 0:3, БУЛ 1:0)
Чикаго Блэкхокс – Юта Мамонт – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
