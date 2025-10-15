НХЛ: Даллас и Каролина одержали легкие победы
Несколько интересных поединков прошли этой ночью.
Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной Лиги. Вашингтон и Монреаль одержали победы лишь в овертаймах, а Анахайм на последних минутах вырвал победу над Питтсбургом.
Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг – 3:2 ОТ
Шайбы:
- 07:06 Генцел (Макдона, Сирелли) – 0:1,
- 37:38 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 1:1,
- 41:23 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 1:2 (больш.),
- 44:56 Уилсон (Строум, Карлсон) – 2:2 (больш.),
- 61:19 Чикран (Уилсон, Строум) – 3:2.
Монреаль Канадиенс - Сиэтл Кракен – 5:4 ОТ
Шайбы:
- 04:37 Ньюхук (Демидов, Каррье) – 1:0,
- 23:33 Шварц (Райт, Данн) – 1:1 (больш.),
- 27:12 Кофилд – 2:1,
- 37:52 Нюман (Картье, Годро) – 2:2,
- 41:12 Дак (Добсон, Мэтисон) – 3:2,
- 44:48 Олесьяк (Макканн, Маура) – 3:3,
- 47:56 Макканн (Монтур, Линдгрен) – 3:4,
- 57:19 Демидов (Лайне, Галлахер) – 4:4,
- 63:25 Кофилд (Хатсон, Сузуки) – 5:4.
Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерз – 0:2
Шайбы:
- 30:21 Фредерик (Капанен) – 0:1,
- 58:52 Хенрик (Макдэвид, Манджипани) – 0:2.
Торонто Мэйпл Лифс - Нэшвилл Предаторз – 7:4
Шайбы:
- 08:42 Маккейб (Джошуа, Таварес) – 1:0,
- 13:34 Экман-Ларссон (Нюландер, Бенуа) – 2:0,
- 23:21 Маккэррон (Шей, Пербикс) – 2:1,
- 24:05 Хаулa (Висблатт) – 2:2,
- 28:49 Таварес (Нюландер, Экман-Ларссон) – 3:2,
- 36:24 Макмэнн (Робертсон, Экман-Ларссон) – 4:2,
- 50:42 Мэттьюс (Найз, Коуэн) – 5:2,
- 56:06 Йоси (Вилсби, Маршессо) – 5:3,
- 56:50 Мэттьюс (Таварес, Найз) – 6:3,
- 58:49 Пербикс (Вилсби, Висблатт) – 6:4,
- 59:36 Нюландер (Найз) – 7:4.
Калгари Флэймз - Вегас Голден Найтс – 2:4
Шайбы:
- 07:32 Баклунд (Уигар) – 1:0,
- 12:10 Колман – 2:0,
- 30:00 Айкел (Стоун) – 2:1,
- 44:11 Корчак (Гертл, Марнер) – 2:2,
- 46:38 Айкел (Барбашев, Лоузон) – 2:3,
- 59:52 Гертл (Марнер, Карлссон) – 2:4.
Даллас Старз - Миннесота Уайлд – 5:2
Шайбы:
- 05:37 Линделль (Хинтц) – 1:0,
- 16:18 Джонстон (Хинтц, Рантанен) – 2:0 (больш.),
- 21:31 Дюшен (Бурк, Харли) – 3:0,
- 43:50 Болди (Байум, Капризов) – 3:1 (больш.),
- 53:04 Капризов (Байум, Тарасенко) – 3:2 (больш.),
- 58:17 Факса (Робертсон, Сегин) – 4:2,
- 59:50 Хинтц (Джонстон, Линделль) – 5:2.
Сан-Хосе Шаркс - Каролина Харрикейнз – 1:5
Шайбы:
- 21:24 Уокер (Ахо, Джарвис) – 0:1,
- 24:38 Эклунд (Тоффоли, Ледди) – 1:1,
- 34:14 Каррье (Никишин, Мартинук) – 1:2,
- 38:39 Робинсон (Райлли) – 1:3,
- 41:52 Гостисбеер (Станковен, Холл) – 1:4,
- 47:25 Блейк (Чэтфилд, Станковен) – 1:5.
Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинз – 4:3
Шайбы:
- 01:03 Бразо (Ши, Малкин) – 0:1,
- 07:01 Ракелль (Ши, Кросби) – 0:2,
- 09:42 Крайдер (Карлссон, Гранлунд) – 1:2 (больш.),
- 19:25 Готье (Минтюков, Сеннеке) – 2:2,
- 29:48 Хеллесон (Крайдер) – 3:2,
- 37:01 Манта (Кросби, Раст) – 3:3.
- 58:33 Крайдер (Терри, Карлссон) - 4:3 (больш.)
