НХЛ: Даллас и Каролина одержали легкие победы

Несколько интересных поединков прошли этой ночью.
Сегодня, 08:26       Автор: Василий Войтюк
Даллас - Миннесота / Getty Images
Даллас - Миннесота / Getty Images

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной Лиги. Вашингтон и Монреаль одержали победы лишь в овертаймах, а Анахайм на последних минутах вырвал победу над Питтсбургом.

Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бэй Лайтнинг – 3:2 ОТ

Шайбы:

  • 07:06 Генцел (Макдона, Сирелли) – 0:1,
  • 37:38 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 1:1,
  • 41:23 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 1:2 (больш.),
  • 44:56 Уилсон (Строум, Карлсон) – 2:2 (больш.),
  • 61:19 Чикран (Уилсон, Строум) – 3:2.

Монреаль Канадиенс - Сиэтл Кракен – 5:4 ОТ

Шайбы:

  • 04:37 Ньюхук (Демидов, Каррье) – 1:0,
  • 23:33 Шварц (Райт, Данн) – 1:1 (больш.),
  • 27:12 Кофилд – 2:1,
  • 37:52 Нюман (Картье, Годро) – 2:2,
  • 41:12 Дак (Добсон, Мэтисон) – 3:2,
  • 44:48 Олесьяк (Макканн, Маура) – 3:3,
  • 47:56 Макканн (Монтур, Линдгрен) – 3:4,
  • 57:19 Демидов (Лайне, Галлахер) – 4:4,
  • 63:25 Кофилд (Хатсон, Сузуки) – 5:4.

Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерз – 0:2

Шайбы:

  • 30:21 Фредерик (Капанен) – 0:1,
  • 58:52 Хенрик (Макдэвид, Манджипани) – 0:2.

Торонто Мэйпл Лифс - Нэшвилл Предаторз – 7:4

Шайбы:

  • 08:42 Маккейб (Джошуа, Таварес) – 1:0,
  • 13:34 Экман-Ларссон (Нюландер, Бенуа) – 2:0,
  • 23:21 Маккэррон (Шей, Пербикс) – 2:1,
  • 24:05 Хаулa (Висблатт) – 2:2,
  • 28:49 Таварес (Нюландер, Экман-Ларссон) – 3:2,
  • 36:24 Макмэнн (Робертсон, Экман-Ларссон) – 4:2,
  • 50:42 Мэттьюс (Найз, Коуэн) – 5:2,
  • 56:06 Йоси (Вилсби, Маршессо) – 5:3,
  • 56:50 Мэттьюс (Таварес, Найз) – 6:3,
  • 58:49 Пербикс (Вилсби, Висблатт) – 6:4,
  • 59:36 Нюландер (Найз) – 7:4.

Калгари Флэймз - Вегас Голден Найтс – 2:4

Шайбы:

  • 07:32 Баклунд (Уигар) – 1:0,
  • 12:10 Колман – 2:0,
  • 30:00 Айкел (Стоун) – 2:1,
  • 44:11 Корчак (Гертл, Марнер) – 2:2,
  • 46:38 Айкел (Барбашев, Лоузон) – 2:3,
  • 59:52 Гертл (Марнер, Карлссон) – 2:4.

Даллас Старз - Миннесота Уайлд – 5:2

Шайбы:

  • 05:37 Линделль (Хинтц) – 1:0,
  • 16:18 Джонстон (Хинтц, Рантанен) – 2:0 (больш.),
  • 21:31 Дюшен (Бурк, Харли) – 3:0,
  • 43:50 Болди (Байум, Капризов) – 3:1 (больш.),
  • 53:04 Капризов (Байум, Тарасенко) – 3:2 (больш.),
  • 58:17 Факса (Робертсон, Сегин) – 4:2,
  • 59:50 Хинтц (Джонстон, Линделль) – 5:2.

Сан-Хосе Шаркс - Каролина Харрикейнз – 1:5

Шайбы:

  • 21:24 Уокер (Ахо, Джарвис) – 0:1,
  • 24:38 Эклунд (Тоффоли, Ледди) – 1:1,
  • 34:14 Каррье (Никишин, Мартинук) – 1:2,
  • 38:39 Робинсон (Райлли) – 1:3,
  • 41:52 Гостисбеер (Станковен, Холл) – 1:4,
  • 47:25 Блейк (Чэтфилд, Станковен) – 1:5.

Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинз – 4:3

Шайбы:

  • 01:03 Бразо (Ши, Малкин) – 0:1,
  • 07:01 Ракелль (Ши, Кросби) – 0:2,
  • 09:42 Крайдер (Карлссон, Гранлунд) – 1:2 (больш.),
  • 19:25 Готье (Минтюков, Сеннеке) – 2:2,
  • 29:48 Хеллесон (Крайдер) – 3:2,
  • 37:01 Манта (Кросби, Раст) – 3:3.
  • 58:33 Крайдер (Терри, Карлссон) - 4:3 (больш.)

