НХЛ: Чикаго в тяжёлом противостоянии вырвал победу над Сент-Луис, а Флорида уступила Детройту

Четыре поединка прошли этой ночью.
Сегодня, 08:20       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на 16 октября состоялось 4 матча в рамках регулярного сезона НХЛ.

Результаты матчей НХЛ за 16 октября

Детройт Ред Уингз – Флорида Пантерз, 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Баффало Сейбрз - Оттава Сенаторз – 8:4 (1:1, 4:1, 3:2)

Сент-Луис Блюз – Чикаго Блэкгокс – 3:8 (2:2, 0:3, 1:3)

Юта Мамонт – Калгари Флеймз – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


