НХЛ: Торонто обыграл Нью-Йорк в овертайме, Монреаль вырвал победу над Нэшвиллом, а Филадельфия потерпела поражение от Виннипега

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:30       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на 17 октября состоялись 11 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результаты матчей НХЛ за 17 октября

Торонто Мейпл Лифс – Нью-Йорк Рейнджерс – 2:1 (ОТ) (1:0, 0:0, 0:1 ОТ 1:0)

Монреаль Канадиенс – Нэшвилл Предаторз – 3:2 (ОТ) (0:0, 0:1, 2:1, ОТ 1:0)

Нью-Джерси Девилз – Флорида Пантерз – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Коламбус Блю Джекетс – Колорадо Эвеланш – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Оттава Сенаторз – Сиэтл Кракен – 4:3 (бул.) (2:1, 0:1, 1:1, бул. 1:0)

Филадельфия Флайерз – Виннипег Джетс – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Нью-Йорк Айлендерс – Эдмонтон Ойлерз – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Даллас Старз – Ванкувер Кэнакс – 3:5 (2:0, 0:4, 1:1)

Лос-Анджелес Кингс – Питтсбург Пингвинз – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Анахайм Дакс – Каролина Харрикейнз – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Вегас Голден Найтс – Бостон Брюинз – 6:5 (2:2, 3:1, 1:2)

