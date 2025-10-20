iSport.ua
НХЛ: Детройт вновь победил, Вашингтон прервал серию выигранных матчей

Результаты очередного игрового дня.
Сегодня, 08:01       Автор: Василий Войтюк
Ванкувер - Вашингтон / Getty Images
Ванкувер - Вашингтон / Getty Images

Состоялись четыре поединка очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной Лиги.

Вашингтон Кэпиталс после четырех матчей подряд, в которых они одержали победы, все же проиграли. А вот Детройт продолжает побеждать матч за матчем.

Вашингтон – Ванкувер 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)

Детройт – Едмонтон 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Юта – Бостон 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Чикаго – Анагайм 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

