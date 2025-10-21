iSport.ua
НХЛ: Филадельфия уверенно победила Сиэтл, а Вегас разгромил Каролину

Несколько ярких матчей регулярного сезона НХЛ прошли этой ночью.
Сегодня, 08:23
В ночь на 21 октября состоялись 5 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результаты матчей НХЛ за 21 октября

Нью-Йорк Рейнджерс – Миннесота Вайлд – 1:3

Шайбы:

  • 00:57 Панарин (Зибанежад, Борген) – 1:0,
  • 05:10 Брудін (Болди, Эрикссон Ек) – 1:1,
  • 48:16 Юров (Юханссон) – 1:2,
  • 58:24 Капризов (Хартман) – 1:3.

Филадельфия Флайерз – Сиэтл Кракен – 5:2

Шайбы:

  • 07:16 Эберле (Флери, Каттон) – 0:1,
  • 09:56 Типпет (Силер, Кутюрье) – 1:1,
  • 13:19 Ферстер (Бринк, Йорк) – 2:1,
  • 24:59 Конекни (Замула, Мичков) – 3:1,
  • 25:32 Ферстер – 4:1,
  • 28:33 Ньюман (Бенирс, Стивенсон) – 4:2,
  • 35:40 Типпет (Кутюрье, Йорк) – 5:2.

Монреаль Канадиенс – Баффало Сейбрз – 4:2

Шайбы:

  • 08:29 Капанен (Демидов, Ньюхук) – 1:0,
  • 26:51 Кулик (Бенсон) – 1:1,
  • 42:57 Слафковски (Добсон, Сузуки) – 2:1,
  • 51:38 Хатсон (Ньюгук) – 3:1,
  • 52:30 Козак (Куинн, Далин) – 3:2,
  • 59:29 Эванс (Сузуки) – 4:2.

Калгари Флеймз – Виннипег Джетс – 1:2

Шайбы:

  • 33:22 Андерссон (Клапка, Ломберг) – 1:0,
  • 42:41 Тейвс (Пионк, Нидеррайтер) – 1:1,
  • 55:06 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 1:2.

Вегас Голден Найтс – Каролина Харрикейнз – 4:1

Шайбы:

  • 08:42 Айкел (Саад, Барбашев) – 1:0,
  • 10:28 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 2:0,
  • 24:18 Ахо (Джарвис, Элерс) – 2:1,
  • 51:06 Барбашев – 3:1,
  • 58:23 Карлссон (Марнер, Теодор) – 4:1.

