НХЛ: Филадельфия уверенно победила Сиэтл, а Вегас разгромил Каролину
Несколько ярких матчей регулярного сезона НХЛ прошли этой ночью.
В ночь на 21 октября состоялись 5 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Результаты матчей НХЛ за 21 октября
Нью-Йорк Рейнджерс – Миннесота Вайлд – 1:3
Шайбы:
- 00:57 Панарин (Зибанежад, Борген) – 1:0,
- 05:10 Брудін (Болди, Эрикссон Ек) – 1:1,
- 48:16 Юров (Юханссон) – 1:2,
- 58:24 Капризов (Хартман) – 1:3.
Филадельфия Флайерз – Сиэтл Кракен – 5:2
Шайбы:
- 07:16 Эберле (Флери, Каттон) – 0:1,
- 09:56 Типпет (Силер, Кутюрье) – 1:1,
- 13:19 Ферстер (Бринк, Йорк) – 2:1,
- 24:59 Конекни (Замула, Мичков) – 3:1,
- 25:32 Ферстер – 4:1,
- 28:33 Ньюман (Бенирс, Стивенсон) – 4:2,
- 35:40 Типпет (Кутюрье, Йорк) – 5:2.
Монреаль Канадиенс – Баффало Сейбрз – 4:2
Шайбы:
- 08:29 Капанен (Демидов, Ньюхук) – 1:0,
- 26:51 Кулик (Бенсон) – 1:1,
- 42:57 Слафковски (Добсон, Сузуки) – 2:1,
- 51:38 Хатсон (Ньюгук) – 3:1,
- 52:30 Козак (Куинн, Далин) – 3:2,
- 59:29 Эванс (Сузуки) – 4:2.
Калгари Флеймз – Виннипег Джетс – 1:2
Шайбы:
- 33:22 Андерссон (Клапка, Ломберг) – 1:0,
- 42:41 Тейвс (Пионк, Нидеррайтер) – 1:1,
- 55:06 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 1:2.
Вегас Голден Найтс – Каролина Харрикейнз – 4:1
Шайбы:
- 08:42 Айкел (Саад, Барбашев) – 1:0,
- 10:28 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 2:0,
- 24:18 Ахо (Джарвис, Элерс) – 2:1,
- 51:06 Барбашев – 3:1,
- 58:23 Карлссон (Марнер, Теодор) – 4:1.
