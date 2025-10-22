iSport.ua
НХЛ: Питтсбург и Вашингтон празднуют победы, Торонто и Даллас терпят поражения

Напряжённые поединки регулярного сезона.
Сегодня, 08:26       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на 22 октября состоялись 10 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результаты матчей НХЛ за 22 октября

Оттава Сенаторз – Эдмонтон Ойлерз – 2:3 (ОТ) (0:1, 0:1, 2:0, ОТ 0:1)

Питтсбург Пингвинз – Ванкувер Кенакс – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Торонто Мейпл Лифс – Нью-Джерси Девилз – 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Вашингтон Кэпиталз – Сиэтл Кракен – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Нью-Йорк Айлендерс – Сан-Хосе Шаркс – 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

Бостон Брюинз – Флорида Пантерз – 3:4 (0:1, 0:1, 3:2)

Даллас Старз – Коламбус Блю Джекетс – 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Нэшвилл Предаторз – Анагайм Дакс – 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Сент-Луис Блюз – Лос-Анджелес Кингз – 1:2 (ОТ) (0:0, 0:1, 1:0 ОТ 0:1)

Юта Мамонт – Колорадо Эвеланш – 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, ОТ 1:0)

