НХЛ: Монреаль еле дожал аутсайдера в овертайме, Баффало обыграл Детройт

Сегодня состоялись только три матча НХЛ.

Завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге.

Лидеры Восточной конференции одержали победы в своих матчах, но если Нью-Джерси не имели проблем, то вот Монреаль выиграл только в овертайме.

А Баффало продолжил выбираться с дна турнирной таблицы, в этот раз прервав победную серию Детройта.

Нью-Джерси - Миннесота 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Баффало - Детройт 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Калгари - Монреаль 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

