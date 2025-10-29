НХЛ: Лидеры обеих конференций проиграли свои матчи, Вегас обыграл Каролину

В НХЛ в ночь с 28 на 29 октября свои матчи сыграли все 32 команды - 16 матчей, из котрых сразу пять не завершились в основное время.

Интересно, что свои поединки проиграли и лидер Востока Нью-Джерси, и лучшая команда Запада - Юта.

В ночь на 29 октября состоялось 16 матчей в рамках регулярного сезона НХЛ.

Торонто Мэйпл Лифс - Калгари Флэймз – 4:3

Шайбы: 04:33 Фрост (Юбердо, Кадри) – 0:1, 23:13 Доми (Лоренц, Маччелли) – 1:1, 37:57 Фараби (Кирклэнд, Андерссон) – 1:2, 39:25 Найз (Нюландер) – 2:2, 43:45 Найз – 3:2 (б), 54:49 Гонзек (Баклунд) – 3:3, 57:56 Доми (Найз, Таварес) – 4:3.

Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз – 3:2 (по буллитам)

Шайбы: 10:19 Брэзо (Манта, Дамба) – 0:1, 17:25 Бринк (Кэйтс, Зеграс) – 1:1 (б), 22:46 Конекны (Кутюрье, Бринк) – 2:1, 51:57 Кросби (Холландер, Раст) – 2:2, победный буллит – Бринк – 3:2.

Каролина Харрикейнз - Вегас Голден Найтс – 3:6

Шайбы: 03:46 Свечников (Ахо) – 1:0 (б), 06:27 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 1:1, 18:03 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 1:2 (б), 32:07 Мартинук – 2:2, 42:31 Стэнковен (Чэтфилд, Блейк) – 3:2, 46:10 Хауден (Рейнхардт, Колесар) – 3:3, 55:01 Айкел (Барбашев) – 3:4, 57:36 Айкел (Барбашев, Марнер) – 3:5, 59:38 Гертл (Карлссон) – 3:6.

Баффало Сэйбрз - Коламбус Блю Джекетс – 3:4 (ОТ)

Шайбы: 06:09 Чинахов – 0:1, 31:39 Доун (Так, Тимминс) – 1:1, 34:12 Маклауд (Байрэм, Так) – 2:1, 39:44 Веренски (Марченко, Монахан) – 2:2 (б), 42:40 Данн (Маленстин, Самуэльссон) – 3:2, 53:55 Вуд (Чинахов, Фаббро) – 3:3, 62:53 Вуд (Веренски, Лундестрем) – 3:4.

Флорида Пантерз - Анахайм Дакс – 2:3 (по буллитам)

Шайбы: 29:59 Карлссон (Терри, Хеллесон) – 0:1 (м), 32:27 Готье (Лакомб, Карлссон) – 0:2 (б), 51:12 Лунделль (Самоскевич, Луостаринен) – 1:2, 56:54 Райнхарт (Джонс, Верхэге) – 2:2, победный буллит – Мактавиш – 2:3.

Бостон Брюинз - Нью-Йорк Айлендерс – 5:2

Шайбы: 01:08 Хорват (Друэн) – 0:1, 04:52 Палмиери (Барзэл, Хорват) – 0:2, 23:57 Линдхольм (Заха, Пастрняк) – 1:2 (б), 26:49 Пастрняк (Линдхольм, Пик) – 2:2, 27:48 Эйссимонт (Макэвой, Задоров) – 3:2, 45:48 Гики (Макэвой, Линдхольм) – 4:2 (б), 56:37 Минтен (Эйссимонт) – 5:2.

Нэшвилл Предаторз - Тампа-Бэй Лайтнинг – 2:5

Шайбы: 10:31 Гиргенсонс (Хольмберг, Гурде) – 0:1, 35:37 Хэйгл (Сирелли) – 0:2, 45:05 Эвангелиста (Хаула, Шей) – 1:2 (б), 47:58 Д’Астус (Пойнт, Кучеров) – 1:3, 57:54 Форсберг (Эвангелиста, Хаула) – 2:3, 59:07 Кучеров (Хэйгл, Сирелли) – 2:4, 59:33 Гиргенсонс (Хольмберг, Чернак) – 2:5.

Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс – 3:4 (ОТ)

Шайбы: 12:16 Виларди (Шайфли, Стэнли) – 0:1, 12:38 Наместников (Пионк, Стэнли) – 0:2, 26:03 Капризов (Сперджен, Болди) – 1:2, 33:12 Фэйбер (Росси, Хиностроза) – 2:2, 43:48 Юханссон (Фэйбер, Росси) – 3:2 (б), 51:35 Нидеррайтер (Нюквист, Баррон) – 3:3, 60:46 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 3:4.

Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингз – 2:5

Шайбы: 00:47 Шенн (Парайко, Броберг) – 1:0, 12:01 Чиарот (Эпплтон, Дебринкет) – 1:1, 19:24 Дебринкет (Зайдер, Ларкин) – 1:2 (б), 31:14 Ларкин (Эдвинссон, Рэймонд) – 1:3, 32:56 Седерблум (Расмуссен, ван Римсдайк) – 1:4, 55:36 Кайру (Сутер) – 2:4, 58:53 Ларкин (Рэймонд) – 2:5.

Даллас Старз - Вашингтон Кэпиталз – 1:0

Шайба: 20:43 Сегин (Хейсканен, Рантанен) – 1:0 (б).

Чикаго Блэкхокс - Оттава Сенаторз – 7:3

Шайбы: 06:47 Дак (Кревье, Фолиньо) – 1:0, 12:06 Кревье (Дикинсон, Влашич) – 2:0, 17:53 Бедард (Бураковски, Назар) – 3:0 (б), 22:58 Бедард (Гризлик, Левшунов) – 4:0, 24:58 Сэндерсон (Батерсон, Штюцле) – 4:1, 27:09 Амадио (Зуб) – 4:2, 28:31 Штюцле (Матинпало, Батерсон) – 4:3, 43:46 Бедард (Грин) – 5:3, 48:24 Донато (Бедард, Бураковски) – 6:3, 52:44 Назар (Фолиньо) – 7:3 (м).

Колорадо Эвеланш - Нью-Джерси Девилз – 8:4

Шайбы: 01:24 Нечас (Макар, Ничушкин) – 1:0 (б), 03:49 Бардаков (Келли, Брайндли) – 2:0, 22:31 Олофссон (Ашан, Ландескуг) – 3:0, 27:11 Маккиннон (Макар, Олофссон) – 4:0 (б), 28:39 Келли (Колтон, Бернс) – 5:0, 30:08 Ноусен (Коттер) – 5:1, 31:48 Хэмилтон (Джек Хьюз, Люк Хьюз) – 5:2, 33:42 Мерсер (Хишир, Майер) – 5:3, 34:12 Джек Хьюз (Братт) – 5:4, 35:24 Маккиннон (Макар, Олофссон) – 6:4 (б), 43:10 Олофссон (Маккиннон, Макар) – 7:4 (б), 57:38 Олофссон (Друри) – 8:4.

Эдмонтон Ойлерз - Юта Мамонт – 6:3

Шайбы: 09:25 Кули (Гюнтер) – 0:1, 17:45 Петерка – 0:2, 20:22 Экхольм (Драйзайтль, Бушар) – 1:2, 23:13 Ховард (Хенрик) – 2:2, 28:19 Хэйтон (Шмалц, Сергачев) – 2:3, 33:33 Драйзайтль (Уолмэн, Бушар) – 3:3, 34:10 Эмберсон (Хенрик, Экхольм) – 4:3, 37:56 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Уолмэн) – 5:3, 57:34 Макдэвид (Бушар) – 6:3.

Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Рейнджерс – 0:2

Шайбы: 17:28 Зибанежад (Кайлле, Фокс) – 0:1, 58:25 Кэррик (Лафреньер, Фокс) – 0:2.

Сиэтл Кракен - Монреаль Канадиенс – 3:4 (ОТ)

Шайбы: 10:25 Кофилд (Сузуки, Добсон) – 0:1, 17:28 Слафковски (Кофилд, Сузуки) – 0:2 (б), 45:55 Ньюхук (Дак, Добсон) – 0:3 (б), 48:57 Монтур (Каттон, Марчмент) – 1:3 (б), 55:17 Райт (Монтур, Толванен) – 2:3, 58:17 Монтур (Данн, Шварц) – 3:3, 60:44 Кофилд – 3:4.

Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз – 3:4

Шайбы: 10:54 Перри (Кларк, Лаферрье) – 0:1, 23:21 Мэлот (Перри, Эдмундсон) – 0:2, 26:43 Даути (Думулин, Тюркотт) – 0:3, 35:33 Смит (Селебрини, Тоффоли) – 1:3, 37:16 Курашев (Веннберг, Эклунд) – 2:3, 44:48 Веннберг (Курашев, Скиннер) – 3:3, 53:20 Кларк (Кемпе, Эдмундсон) – 3:4.

