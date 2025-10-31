iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Лос-Анджелес проиграл Детройту, Бостон переиграл Баффало, а Сан-Хосе одержал первую победу

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:56       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на 31 октября, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. 

Результаты матчей НХЛ за 31 октября

Бостон – Баффало 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Оттава – Калгари 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, по буллитам – 2:0)

Тампа-Бэй – Даллас 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Филадельфия – Нэшвилл 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Каролина – Айлендерс 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)

Виннипег – Чикаго 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Миннесота – Питтсбург 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Сент-Луис – Ванкувер 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам – 0:1)

Эдмонтон – Рейнджерс 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

Сан-Хосе – Нью-Джерси 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Лос-Анджелес – Детройт 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам – 0:1)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Выйдет ли Зинченко против МЮ? Тренер Ноттингем Форест - о возвращении украинца Выйдет ли Зинченко против МЮ? Тренер Ноттингем Форест - о возвращении украинца
Кризис в Дженоа. Тренер и спортивный директор под угрозой увольнения Кризис в Дженоа. Тренер и спортивный директор под угрозой увольнения
Невероятный старт Сан-Антонио. Сперс выиграли первые пять матчей сезона Невероятный старт Сан-Антонио. Сперс выиграли первые пять матчей сезона
Украинская тяжелоатлетка Ивженко триумфально завершила молодёжное Евро-2025 Украинская тяжелоатлетка Ивженко триумфально завершила молодёжное Евро-2025

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа11:16
Выйдет ли Зинченко против МЮ? Тренер Ноттингем Форест - о возвращении украинца
Европа10:50
Кризис в Дженоа. Тренер и спортивный директор под угрозой увольнения
НБА10:23
Невероятный старт Сан-Антонио. Сперс выиграли первые пять матчей сезона
Другое09:54
Украинская тяжелоатлетка Ивженко триумфально завершила молодёжное Евро-2025
Европа09:27
Довбик может перейти в топ-клуб Серии А во время зимнего трансферного окна
НХЛ08:56
НХЛ: Лос-Анджелес проиграл Детройту, Бостон переиграл Баффало, а Сан-Хосе одержал первую победу
НБА08:17
НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы
Европа07:42
Футбол сегодня: Украинцы сыграют с Хетафе, а Кудривка встретится с Оболонью
Европа07:33
Зал славы АПЛ: Эден Азар и Гарри Невилл пополнили список
Европа07:21
Гол Судакова отменили, но он стал одним из лучших в составе Бенфики
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK