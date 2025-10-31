НХЛ: Лос-Анджелес проиграл Детройту, Бостон переиграл Баффало, а Сан-Хосе одержал первую победу
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на 31 октября, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ.
Результаты матчей НХЛ за 31 октября
Бостон – Баффало 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)
Оттава – Калгари 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, по буллитам – 2:0)
Тампа-Бэй – Даллас 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Филадельфия – Нэшвилл 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Каролина – Айлендерс 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)
Виннипег – Чикаго 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Миннесота – Питтсбург 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Сент-Луис – Ванкувер 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам – 0:1)
Эдмонтон – Рейнджерс 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
Сан-Хосе – Нью-Джерси 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Лос-Анджелес – Детройт 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам – 0:1)
