НХЛ: Миннесота и Вашингтон проиграли в серии буллитов

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прошло целых 13 поединков.

Питтсбург приехал в гости к Детройту и одержал победу над ними, из-за чего Ред Уингз потеряли первое место в конференции, которое теперь занимает Тампа, обыгравшая Сан-Хосе.

По буллитам проиграла Миннесота, не сумев из-за этого оторваться от Далласа. Также стоит отметить победу Коламбуса над Баффало, которые до этого шли с серией выигранных матчей.

Результаты матчей за 4 января

Детройт Ред Уингз - Питтсбург Пингвинз – 1:4

Шайбы: 3:44 Раст (Кросби, Уозерспун) – 0:1; 17:30 Чинахов (Киндел, Уозерспун) – 0:2; 35:06 Дебринкет – 1:2; 59:00 Ракелль (Кросби, Кулак) – 1:3; 59:28 Дьюар (Лизотт, Летанг) – 1:4.

Нью-Джерси Дэвилз - Юта Маммот – 4:1

Шайбы: 12:27 Братт (Пеши, Хьюз) – 1:0; 14:18 Майер (Мерсер, Пеши) – 2:0; 35:13 Хишир (Хьюз, Братт) – 3:0; 36:43 Хэмилтон (Гленденинг) – 4:0; 52:35 Карконе (Хэйтон, Дурзи) – 4:1.

Коламбус Блю Джекетс - Баффало Сейбрз – 5:1

Шайбы: 3:00 Матейчук (Дженнер, Веренски) – 1:0; 11:26 Доун (Норрис, Пауэр) – 1:1; 14:04 Гонс – 2:1; 17:12 Воронков (Проворов, Сиверсон) – 3:1; 28:04 Оливер (Астон-Риз, Сиверсон) – 4:1; 51:46 Силлинджер (Матейчук, Веренски) – 5:1.

Эдмонтон Ойлерз - Филадельфия Флайерз – 2:5

Шайбы: 7:16 Барки (Типпет, Кутюрье) – 0:1; 10:31 Сэнхайм – 0:2; 14:38 Бринк (Йорк, Мичков) – 0:3; 16:08 Макдэвид (Экхольм) – 1:3; 29:54 Бушар (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс) – 2:3; 49:09 Силер (Аболс) – 2:4; 58:50 Типпет (Кутюрье, Силер) – 2:5.

Сан-Хосе Шаркс - Тампа-Бэй Лайтнинг – 3:7

Шайбы: 2:37 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 0:1; 4:08 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвеш) – 0:2; 6:46 Хэйгл (Генцел, Д’Астус) – 0:3; 10:50 Регенда (Лильегрен, Селебрини) – 1:3; 22:49 Рэддиш (Кучеров, Генцел) – 1:4; 23:55 Джеймс (Бьоркстранн) – 1:5; 29:50 Регенда (Лильегрен, Скиннер) – 2:5; 34:08 Кучеров (Бьоркстранн, Пойнт) – 2:6; 36:53 Рэддиш (Кучеров, Пол) – 2:7; 56:11 Регенда (Скиннер) – 3:7.

Сент-Луис Блюз - Монреаль Канадиенс – 2:0

Шайбы: 10:48 Берггрен (Фаулер, Стенберг) – 1:0; 30:13 Томас (Торопченко) – 2:0.

Вашингтон Кэпиталз - Чикаго Блэкхокс – 2:3 (Б)

Шайбы: 1:13 Донато (Михеев) – 0:1; 4:46 Строум (Фрэнк, ван Римсдайк) – 1:1; 24:24 Терявяйнен (Бертутцци, Бураковски) – 1:2; 51:18 Леонард (Рой, Бовилье) – 2:2; победный буллит – Фолиньо – 2:3.

Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мэйпл Лифс – 4:3 (ОТ)

Шайбы: 21:10 Пелек (Друэн) – 1:0; 29:30 Мэттьюс – 1:1; 37:19 Мэттьюс (Макмэнн, Доми) – 1:2; 51:10 Шефер (Друэн, Пажо) – 2:2; 52:12 Робертсон (Руа) – 2:3; 57:15 Хейнеман (Барзэл, Деанджело) – 3:3; 64:11 Шефер (Барзэл, Хейнеман) – 4:3.

Каролина Харрикейнз - Колорадо Эвеланш – 3:5

Шайбы: 18:09 Ахо (Робинсон) – 1:0; 21:47 Ландескуг (Маккиннон, Нечас) – 1:1; 24:47 Элерс (Холл, Станковен) – 2:1; 27:50 Свечников (Ахо, Миллер) – 3:1; 41:09 Нелсон (Маккиннон, Макар) – 3:2; 41:42 Друри (Колтон) – 3:3; 47:30 Нелсон (Маккиннон, Макар) – 3:4; 59:42 Маккиннон – 3:5.

Оттава Сенаторз - Виннипег Джетс – 4:2

Шайбы: 12:08 Лоури (Коннор) – 0:1; 15:03 Шабо (Ткачак) – 1:1; 25:56 Шабо (Дженсен, Григ) – 2:1; 35:50 Батерсон (Штюцле, Козенс) – 3:1; 50:10 Коннор (Демело, Моррисси) – 3:2; 55:28 Жиру (Сэндерсон, Пинто) – 4:2.

Калгари Флеймз - Нэшвилл Предаторз – 3:4

Шайбы: 1:56 Кузнецов (Уигар, Юбердо) – 1:0; 11:19 Хаула (Бантинг, Стэмкос) – 1:1; 12:52 Хаула (Стэмкос, Бантинг) – 1:2; 13:41 Андерссон (Коронато) – 2:2; 24:08 Бантинг – 2:3; 52:49 Колман (Баклунд, Коронато) – 3:3; 59:31 Хаг (Бантинг, Маккэррон) – 3:4.

Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд – 5:4 (Б)

Шайбы: 6:08 Кемпе (Копитар, Лаферрье) – 1:0; 8:28 Миддлтон (Зуккарелло-Асен, Богосян) – 1:1; 36:57 Перри (Байфилд, Кларк) – 2:1; 38:23 Эрикссон Эк (Хьюз) – 2:2; 44:54 Байфилд – 3:2; 47:33 Фэйбер (Юров, Капризов) – 3:3; 52:09 Хелениус (Фиала, Туркотт) – 4:3; 57:03 Болди (Фэйбер, Фолиньо) – 4:4; победный буллит – Кларк – 5:4.

Ванкувер Кэнакс - Бостон Брюинз – 2:3 (ОТ)

Шайбы: 16:24 Минтен (Стивс, Линдхольм) – 0:1; 20:48 Петтерссон (Гронек, Карлссон) – 1:1; 27:25 Линдхольм (Пастрняк, Макавой) – 1:2; 38:44 Гронек (Байум) – 2:2; 64:41 Минтен (Пастрняк, Лорей) – 2:3.

