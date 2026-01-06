iSport.ua
НХЛ: Рейнджерс уступили Юте, Лос-Анджелес обыграл Миннесоту

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
НХЛ / Getty Images
В ночь на вторник, 6 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 6 января

Рейнджерс – Юта – 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

1:0 – 28 Лафреньер (Панарин, Зибанежад)
1:1 – 32 Гюнтер (Коул)
2:1 – 36 Трочек (Зибанежад, Панарин)
2:2 – 46 Карконе (Марино)
2:3 – 61 Дурзи (Крауз, Шмалц)

Вашингтон – Анахайм – 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)

0:1 – 6 Крайдер (Зеллвегер)
1:1 – 15 Сурдиф (Рой, Макмайкл)
2:1 – 19 Сурдиф (Макмайкл)
3:1 – 25 Леонард (Макмайкл, Сурдиф)
4:1 – 27 Сурдиф (Макмайкл, Леонард)
5:1 – 28 Овечкин (Карлсон, Фегервары)
5:2 – 32 Киллорн (Джонстон)
5:3 – 34 Труба (Терри)
5:4 – 49 Сеннеке (Лакомб, Готье)
6:4 – 58 Карлсон (Фегервары, Дауд)
7:4 – 59 Овечкин (Сурдиф)

Оттава – Детройт – 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)

0:1 – 7 Копп 
0:2 – 13 Ларкин (Дебринкет, ван Римсдайк)
0:3 – 19 ван Римсдайк (Юханссон, Бернар-Докер)
1:3 – 27 Жиру (Спенс, Зеттерлунд)
2:3 – 34 Козенс (Штюцле, Сэндерсон)
2:4 – 35 Рэймонд (ван Римсдайк, Комфер)
3:4 – 46 Брэди Ткачак (Батерсон, Штюцле)
3:5 – 52 Расмуссен (Эдвинссон)

Калгари – Сиэтл – 1:5 (1:0, 0:1, 0:4)

1:0 – 6 Клапка (Уигар, Ломберг)
1:1 – 22 Мелансон (Уинтертон)
1:2 – 41 Райт (Майерс)
1:3 – 45 Данн (Ларссон, Какко)
1:4 – 57 Годро (Стивенсон)
1:5 – 57 Бенирс (Макканн)

Лос-Анджелес – Миннесота – 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

1:0 – 35 Фогеле (Мэлот, Думулин)
2:0 – 37 Фиала (Тюркотт, Кузьменко)
2:1 – 45 Сперджен (Штурм, Брудин)
3:1 – 49 Кузьменко (Думулин)
3:2 – 55 Хартман (Фэйбер, Сперджен)
4:2 – 58 Кемпе (Байфилд, Лаферрье)

