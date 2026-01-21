НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Рейнджерс, Даллас победил Бостон
В ночь на среду, 21 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 21 января
Эдмонтон – Нью-Джерси – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Шайбы:
0:1 – 25 Грицюк (Хэмилтон, Глэсс)
1:1 – 27 Савой (Ховард, Уолмэн)
1:2 – 28 Глэсс (Браун, Грицюк)
Лос-Анджелес – Рейнджерс – 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 – 1 Кемпе (Перри, Кларк)
1:1 – 8 Кайлле (Лаба, Морроу)
2:1 – 9 Фиала
2:2 – 16 Миллер (Шнайдер, Зибанежад)
3:2 – 24 Уорд (Хелениус, Мэлот)
4:2 – 32 Кузьменко (Тюркотт, Фиала)
4:3 – 59 Миллер (Трочек, Гавриков)
Виннипег – Сент-Луис – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 9 Моррисси (Коннор, Шайфли)
2:0 – 11 Шайфли (Моррисси)
2:1 – 37 Кайру (Дворски, Фолк)
3:1 – 57 Шайфли (Моррисси, Коннор)
Нэшвилл – Баффало – 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)
Шайбы:
0:1 – 8 Эстлунд (Далин, Хелениус)
0:2 – 11 Эстлунд (Пауэр, Хелениус)
0:3 – 17 Хелениус (Кребс)
0:4 – 24 Томпсон (Доун, Так)
1:4 – 30 О′Райлли (Шей, Форсберг)
2:4 – 31 Форсберг (О′Райлли)
3:4 – 49 О′Райлли (Форсберг, Евангелиста)
3:5 – 58 Кребс (Самуэльссон)
Даллас – Бостон – 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Шайбы:
1:0 – 16 Джонстон (Хейсканен, Хинтц)
2:0 – 19 Бурк (Грицковиан, Харли)
3:0 – 28 Линделль (Грицковиан, Хейсканен)
4:0 – 39 Грицковиан (Харли)
5:0 – 43 Робертсон (Хинтц, Хейсканен)
6:0 – 46 Робертсон (Факса, Бурк)
6:1 – 52 Гики (Линдхольм, Пастрняк)
6:2 – 55 Минтен (Задоров)
Тампа-Бэй – Сан-Хосе – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 14 Тоффоли (Веннберг, Эклунд)
1:1 – 15 Хэйгл (Кучеров, Сирелли)
2:1 – 21 Сирелли (Кучеров, Хэйгл)
3:1 – 23 Генцел (Гонсалвеш, Джеймс)
4:1 – 57 Хэйгл (Кучеров, Генцел)
Монреаль – Миннесота – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Шайбы:
0:1 – 10 Тарасенко (К. Хьюз, Зукарелло-Асен)
1:1 – 15 Дано (Гуле, Андерсон)
2:1 – 19 Каррье (Демидов, Мэтисон)
2:2 – 30 Фэйбер (Хиностроза, Капризов)
3:2 – 32 Хатсон (Страбл, Демидов)
3:3 – 52 Тарасенко (Зукарелло-Асен, Капризов)
4:3 – 59 Кофилд (Хатсон, Сузуки)
Коламбус – Оттава – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Шайбы:
0:1 – 3 Клевен (Амадио, Жиру)
1:1 – 7 Монахан (Джонсон, Дженнер)
1:2 – 10 Штюцле (Дженсен, Шабо)
1:3 – 46 Грейг (Шабо, Козенс)
1:4 – 56 Брэди Ткачак (Грейг, Штюцле)
