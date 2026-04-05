НХЛ: Питтсбург разгромил Флориду, Монреаль вырвал победу в буллитах
В ночь на воскресенье, 5 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пятнадцать матчей.
Результаты матчей НХЛ за 4 апреля
Рейнджерс – Детройт – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 – 13 Хмеларж (Сикора, Гавриков)
2:0 – 35 Перро (Робертсон, Зибанежад)
3:0 – 47 Перро (Фокс, Бродзински)
4:0 – 58 Перро (Фокс, Миллер)
4:1 – 59 Перрон (ван Римсдайк, Финни)
Оттава – Миннесота – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
0:1 – 9 Брудин (Сперджен, Тарасенко)
0:2 – 15 Хартман (Зукарелло-Асен)
0:3 – 35 Хартман (Капризов, Зукарелло-Асен)
0:4 – 52 Миддлтон (Эрикссон Эк, К. Хьюз)
1:4 – 56 Батерсон (Штюцле, Томсон)
Даллас – Колорадо – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
0:1 – 50 Нечас (Тэйвс, Лехконен)
0:2 – 59 Маккиннон (Мэнсон, Нечас)
Питтсбург – Флорида – 9:4 (2:2, 6:0, 1:2)
1:0 – 1 Аччари (Карлссон, Седерблум)
2:0 – 5 Карлссон (Чинахов, Кросби)
2:1 – 7 Грир (Форслинг, Райнхарт)
2:2 – 14 Джонс (Швиндт)
3:2 – 21 Манта ()
4:2 – 25 Малкин (Кросби, Карлссон)
5:2 – 28 Малкин (Ракелль, Новак)
6:2 – 29 Седерблум (Дьюар)
7:2 – 37 Ракелль (Карлссон, Малкин)
8:2 – 38 Ши (Манта, Жирар)
9:2 – 43 Малкин ()
9:3 – 48 Грегор (Мэттью Ткачак, Беннетт)
9:4 – 50 Самоскевич (Грир)
Тампа-Бэй – Бостон – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
0:1 – 26 Миттлстадт (Заха, Арвидссон)
1:1 – 42 Д''Астус (Бьоркстранн)
2:1 – 54 Рэддиш (Мозер)
3:1 – 58 Кучеров (Макдона, Генцел)
Лос-Анджелес – Торонто – 7:6 (0:2, 3:2, 3:2, 1:0)
0:1 – 4 Найз (Доми)
0:2 – 13 Лоренц ()
1:2 – 21 Байфилд (Мур, Райт)
2:2 – 23 Кемпе (Андерсон)
2:3 – 29 Таварес ()
3:3 – 34 Панарин (Кемпе, Кларк)
3:4 – 39 Коуэн (Найз, Таварес)
4:4 – 45 Кемпе (Эдмундсон, Панарин)
5:4 – 46 Хелениус (Сиси, Уорд)
6:4 – 47 Лаферрье (Мур)
6:5 – 49 Робертсон (Джошуа)
6:6 – 53 Найз (Маччелли, Таварес)
7:6 – 62 Байфилд (Кемпе, Панарин)
Ванкувер – Юта – 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
1:0 – 2 Карлссон (Эхгрен, Жозеф)
1:1 – 13 Ямамото (Кули)
1:2 – 18 Келлер (Десимон, Крауз)
2:2 – 22 Карлссон (Блюгерс, Манчини)
2:3 – 27 Келлер (Сергачев, Гюнтер)
2:4 – 31 Гюнтер (Кули, Марино)
3:4 – 41 Дебраск (Гронек)
3:5 – 41 Крауз (Келлер)
4:5 – 44 Росси (Босер, Гронек)
4:6 – 51 О’Брайэн (Шмидт, Танев)
4:7 – 59 Келлер (Коул, Шмалц)
Каролина – Айлендерс – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
0:1 – 5 Гаткомб (Пажо, Хольмстрем)
1:1 – 11 Джарвис (Миллер, Уокер)
1:2 – 22 Шабанов (Мэйфилд, Ричи)
2:2 – 31 Блэйк (Холл, Станковен)
3:2 – 36 Ахо (Слэвин, Джарвис)
4:2 – 41 Джарвис (Миллер, Свечников)
4:3 – 58 Ли (Барзэл, Шефер)
Коламбус – Виннипег – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – 1 Проворов (Марченко, Марчмент)
1:1 – 38 Коннор (Пионк, Шайфли)
1:2 – 50 Коннор (Шайфли)
Нью-Джерси – Монреаль – 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 2:3)
0:1 – 15 Страбл (Зекай, Кофилд)
0:2 – 28 Демидов (Сузуки, Кофилд)
0:3 – 29 Хатсон ()
1:3 – 33 Мерсер (Хишир, Майер)
2:3 – 37 Джек Хьюз (Зигентхалер, Братт)
3:3 – 57 Майер (Хэмилтон, Джек Хьюз)
Вашингтон – Баффало – 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
1:0 – 3 Чикран (Дюбуа, Овечкин)
2:0 – 3 Строум (Овечкин, Протас)
3:0 – 5 Макмайкл (Дюбуа, Чикран)
3:1 – 6 Далин (Так, Норрис)
3:2 – 12 Маленстин (Далин, Гринуэй)
4:2 – 26 Протас ()
5:2 – 46 Леонард (Сурдиф, Хатсон)
6:2 – 48 Уилсон (Макмайкл)
Анахайм – Калгари – 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
1:0 – 10 Сеннеке (Труба, Лакомб)
1:1 – 13 Фараби (Баль, Гридин)
1:2 – 21 Строум (Олофссон, Поспишил)
1:3 – 27 Гридин (Бржустевиц, Фараби)
1:4 – 38 Фрост (Колман, Мяяття)
2:4 – 47 Карлссон ()
3:4 – 49 Мактавиш (Киллорн)
3:5 – 58 Фрост (Коронато)
Сан-Хосе – Нэшвилл – 3:6 (0:3, 2:0, 1:3)
0:1 – 8 Форсберг (Йоси, Маршессо)
0:2 – 9 Форсберг (Вилсби, Вуд)
0:3 – 16 Стэмкос (Йоси, Форсберг)
1:3 – 35 Ледди (Эклунд)
2:3 – 39 Селебрини (Ледди, Граф)
3:3 – 41 Веннберг (Орлов)
3:4 – 48 О′Райлли (Джост, Евангелиста)
3:5 – 57 Хаула (Джост)
3:6 – 58 Джост (Вилсби, О′Райлли)
Сиэтл – Чикаго – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
0:1 – 29 Терявяйнен (Назар, Бедард)
0:2 – 39 Бертуцци (Кайзер, Михеев)
1:2 – 50 Шварц (Бенирс, Толванен)
1:3 – 53 Бойсверт (Слаггерт, Корчински)
2:3 – 54 Какко (Шварц, Каттон)
2:4 – 58 Михеев (Бедард, Кайзер)
Эдмонтон – Вегас – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
0:1 – 11 Хауден (Айкел)
0:2 – 25 Сиссонс (Лоузон, Марнер)
0:3 – 28 Лоузон (Хауден, Айкел)
1:3 – 39 Бушар (Савой, Рословик)
1:4 – 44 Стоун (Айкел, Барбашев)
1:5 – 56 Андерссон (Хэнифин, Барбашев)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!