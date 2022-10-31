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Хоккей

НХЛ: Анахайм обыграл Торонто и очередная победа Вегаса

Завершились несколько матчей НХЛ.
Сегодня, 07:50
Анахайм побеждает не часто / Getty Images
Анахайм побеждает не часто / Getty Images
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В Национальной хоккейной лиге завершился ряд поединков и сразу три из пяти біли переведені минимум в овертайм.

Нью-Джерси – Коламбус – 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 18 Зеттерлунд (Хишир), 2:0 – 24 Хишир, 3:0 – 24 Грейвс (Хьюз, Братт), 3:1 – 27 Чинахов (Джонсон, Силлинджер), 4:1 – 40 Марино, 5:1 – 44 Зигентхалер (Хаула, Мерсер), 6:1 – 53 Братт (Татар, Хьюз), 7:1 – 55 Вуд (Маклауд, Бастиан)

Чикаго – Миннесота – 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Маккейб (Тинорди, Лафферти), 1:1 – 8 Болди (Хартман), 1:2 – 11 Шоу (Дьюар, Стил), 2:2 – 31 Тэйвс (Роос, Курашев), 2:3 – 51 Болди (Шоу, Эрикссон Эк), 3:3 – 52 Атанасиу (Тинорди, Кэйн)

Вегас – Виннипег – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 42 Лаури (Баррон, Пионк), 1:1 – 48 Стоун (Айкел), 2:1 – 65 Айкел (Стоун, Теодор)

Аризона – Рейнджерс – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 22 Лафреньер (Миллер, Панарин), 1:1 – 27 Крауз (Маччелли, Гюнтер), 2:1 – 32 Бьюгстэд (Гюнтер, Келлер), 2:2 – 39 Панарин (Фокс), 2:3 – 53 Зибанежад (Панарин, Крайдер)

Анахайм – Торонто – 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Мэттьюс (Марнер, В. Нюландер), 1:1 – 12 Сильверберг (Лундстрем, Грант), 1:2 – 18 Мальгин (Робертсон, В. Нюландер), 1:3 – 42 Йернкрук (Броди, Керфут), 2:3 – 48 Зеграс (Терри), 3:3 – 54 Куликов (Шаттенкирк, Ватрано), 4:3 – 63 Зеграс (Строум)

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