НХЛ. Вашингтон уступил Каролине, Лос-Анджелес уничтожил Сент-Луис
В национальной хоккейной лиге прошли три поединка регулярного первенства.
Баффало – Детройт – 8:3 (1:0, 3:2, 4:1)
Шайбы: 1:0 – 17 Томпсон (Фицджеральд, Скиннер), 1:1 – 22 Мяяття (Гронек, Копп), 2:1 – 26 Куинн (Окпосо, Томпсон), 3:1 – 35 Скиннер (Томпсон), 4:1 – 39 Томпсон (Окпосо, Так), 4:2 – 40 Перрон (Зайдер, Велено), 4:3 – 45 Ларкин, 5:3 – 53 Далин (Томпсон, Миттлстадт), 6:3 – 55 Козенс (Петерка, Пауэр), 7:3 – 57 Томпсон (Далин, Скиннер), 8:3 – 60 Асплунд (Гиргенсонс, Кребс)
Каролина – Вашингтон – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Ноусен (Нечас, Бернс), 1:1 – 22 Строум (Шири, Дженсен), 1:2 – 29 Овечкин (Кузнецов, Густафссон), 2:2 – 36 Свечников (Нечас, Штястны)
Сент-Луис – Лос-Анджелес – 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 14 Виларди (Кемпе, Фиала), 0:2 – 24 Грундстрем (Фиала, Купари), 0:3 – 26 Копитар (Даути, Виларди), 0:4 – 28 Калиев (Арвидссон, Мур), 0:5 – 31 Грундстрем (Рой, Фиала), 1:5 – 31 Торопченко (Аччари, Барбашев)