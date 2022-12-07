НХЛ. Сент-Луис семь раз забил Айлендерс, Детройт обыграл Тампа-Бэй
В ночь с 6 на 7 декабря в НХЛ состоялись сразу девять поединков. Представляем вашему вниманию их результаты.
Тампа-Бэй – Детройт – 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)
Шайбы:
0:1 – 22 Расмуссен (Гронек, Кубалик)
0:2 – 46 Берггрен (Велено, Мяяття)
1:2 – 55 Стэмкос (Перри, Хедман)
1:3 – 57 Эрни (Копп)
2:3 – 58 Пойнт (Кучеров, Киллорн)
2:4 – 60 Перрон (Гронек, Копп)
Питтсбург – Коламбус – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 2 Годро (Лайне)
1:1 – 22 Раст (Думулин)
2:1 – 23 Кросби (Ракелль, Генцел)
3:1 – 31 Кросби (Малкин, Генцел)
4:1 – 57 Блюгерс (Раст)
Оттава – Лос-Анджелес – 2:5 (1:4, 0:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 2 Рой (Копитар, Дурзи)
0:2 – 3 Андерсон (Иафалло, Лизотт)
1:2 – 6 Батерсон (Шабо, Штюцле)
1:3 – 9 Арвидссон (Дурзи, Мур)
1:4 – 12 Арвидссон (Копитар, Фиала)
1:5 – 33 Фиала (Копитар, Даути)
2:5 – 50 Шабо (Штюцле, Дебринкат)
Нью-Джерси – Чикаго – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 – 12 Хэмилтон (Хьюз)
2:0 – 26 Хишир (Хэмилтон, Зигентхалер)
3:0 – 35 Братт (Хэмилтон, Хьюз)
Айлендерс – Сент-Луис – 4:7 (1:1, 0:2, 3:4)
Шайбы:
0:1 – 18 Ливо (Шенн)
1:1 – 18 Добсон (Вальстром, Барзэл)
1:2 – 24 Барбашев (Миккола, Биттен)
1:3 – 35 О′Райлли (Фолк, Ливо)
1:4 – 44 Аччари (Уокер, Фолк)
1:5 – 44 Парайко (Ледди, Кайру)
2:5 – 46 Паризе (Добсон, Бэйли)
3:5 – 55 Фашинг (Нелсон, Мартин)
4:5 – 56 Пажо (Паризе)
4:6 – 59 Томас (Саад)
4:7 – 60 Аччари
Виннипег – Флорида – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 – 14 Шайфли (Моррисси, Дюбуа)
1:1 – 15 Верхэге (Монтур, Ткачак)
2:1 – 15 Коннор (Диллон, Дюбуа)
3:1 – 22 Коннор (Дюбуа)
4:1 – 34 Шайфли (Шмидт, Коннор)
4:2 – 50 Дэлпи (Кирстед, Тирни)
5:2 – 58 Лаури (Сэмберг)
Даллас – Торонто – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 5 Таварес (Джиордано, Марнер)
0:2 – 18 Мэттьюс
0:3 – 33 Сандин (Мэттьюс, Бантинг)
0:4 – 57 Керфут (Лильегрен)
Сиэтл – Монреаль – 2:4 (1:1, 1:3, 0:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 – 13 Ковачевич (Дак, Мэтисон)
1:1 – 16 Райт (Гурде, Бьоркстранн)
1:2 – 23 Кофилд (Сузуки)
1:3 – 23 Андерсон (Слафковски, Дворак)
1:4 – 39 Питлик (Эванс, Эдмундсон)
2:4 – 41 Макканн (Бураковски)
Анахайм – Каролина – 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 4 Хенрик (Терри, Шаттенкирк)
1:1 – 6 Шей (Штястны, Друри)
2:1 – 12 Комтуа (Кэррик, Сильверберг)
2:2 – 31 Ахо (Слэвин, Джарвис)
3:2 – 32 Лисон (Джонс, Мактавиш)
3:3 – 36 Дж.Стаал (Фаст, Бернс)
4:3 – 62 Строум (Ватрано, Фаулер)