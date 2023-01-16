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НХЛ: Ванкувер по буллитам обыграл Каролину, Монреаль вырвал победу над Рейнджерс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших матчей НХЛ.
Сегодня, 07:40
Рейнджерс - Монреаль / Getty Images
Рейнджерс - Монреаль / Getty Images

Минувшей ночью в Национальной хоккейной ассоциации прошло всего три встречи.

Ванкувер на выезде за 20 секунд до конца перевел в овертайм поединок против Каролины, после чего завоевал победу в серии послематчевых буллитов, а Монреаль и Виннипег с одинаковым счетом 2:1 обыграли Рейнджерс и Аризону соответственно.

Каролина – Ванкувер – 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:2)

1:0 – 3 Штястны (де Хаан, Свечников)
2:0 – 20 Мартинук (Слэвин)
2:1 – 38 Бир (Студника, Кузьменко)
2:2 – 48 Миллер (Хьюз)
3:2 – 58 Ахо (Слэвин, Терявяйнен)
3:3 – 60 Босер (Кузьменко, Хорват)

Рейнджерс – Монреаль – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 – 25 Дак (Кофилд, Дворак)
1:1 – 37 Панарин (Миллер, Хитил)
1:2 – 49 Кофилд (Армия, Сузуки)

Виннипег – Аризона – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

1:0 – 22 Дюбуа (Элерс, Моррисси)
1:1 – 32 Келлер (Чикран, Шмалц)
2:1 – 37 Уилер (Перфетти, Шайфли)

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