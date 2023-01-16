НХЛ: Ванкувер по буллитам обыграл Каролину, Монреаль вырвал победу над Рейнджерс

Минувшей ночью в Национальной хоккейной ассоциации прошло всего три встречи.

Ванкувер на выезде за 20 секунд до конца перевел в овертайм поединок против Каролины, после чего завоевал победу в серии послематчевых буллитов, а Монреаль и Виннипег с одинаковым счетом 2:1 обыграли Рейнджерс и Аризону соответственно.

Каролина – Ванкувер – 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:2)

1:0 – 3 Штястны (де Хаан, Свечников)

2:0 – 20 Мартинук (Слэвин)

2:1 – 38 Бир (Студника, Кузьменко)

2:2 – 48 Миллер (Хьюз)

3:2 – 58 Ахо (Слэвин, Терявяйнен)

3:3 – 60 Босер (Кузьменко, Хорват)

Рейнджерс – Монреаль – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 – 25 Дак (Кофилд, Дворак)

1:1 – 37 Панарин (Миллер, Хитил)

1:2 – 49 Кофилд (Армия, Сузуки)

Виннипег – Аризона – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

1:0 – 22 Дюбуа (Элерс, Моррисси)

1:1 – 32 Келлер (Чикран, Шмалц)

2:1 – 37 Уилер (Перфетти, Шайфли)