НХЛ: Бостон впервые в сезоне проиграл три матча подряд, Торонто разгромил Вашингтон

В ночь с 29 на 30 января в НХЛ прошло лишь два матча, но оба поединка принесли довольно интересные результаты.

Так, Бостон впервые в сезоне проигрывает три игры кряду. В этот раз их повергла Каролина. Также Торонто разгромил, идущий в зоне плей-офф Вашингтон.

Каролина - Бостон 4:1

Голы: Ахо, 10, Штястны, 32, Джарвис, 41, Стал, 55 - Холл, 43

Торонто - Вашингтон 5:1

Голы: Бантинг, 21, Райлли, 27, Нюландер, 30, Энгваль, 34, Эстон-Риз, 56 - Бекстрем, 17.

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