Легендарный чешский хоккеист высказался о фото лидера Бостона с Овечкиным

Доминик Гашек высказался о фото лидера Бостона и своего соотечественника Давида Пастрняка с Александром Овечкиным во время викенда всех звезд НХЛ.

По словам легендарного хоккеиста, Пастрняк не поддерживает военные действия в Украине и в тот момент, вероятно, не думал, что может кого-то обидеть.

"Вы знаете, что я с первых дней войны выражаюсь против руководства НХЛ, которое продолжает подыгрывать путинской пропаганде, позволяя россиянам играть в лиге и прославляя представителей этой страны.

Что касается Давида, то он живет в Бостоне и посвящает всего себя хоккею, поэтому, я не думаю, что у него есть какие-то особые отношения с Овечкиным. В тот момент он не думал о войне, он просто хотел сделать фото с хоккеистом, игра которого ему нравится.

В Чехии он получил много критики за свой опрометчивый поступок и удалил фото из своего Instagram спустя несколько часов.

Снова таки, я готов вместе с другими продолжить давление на НХЛ, WTA, ATP и любую другую ассоциацию, которая разрешает россиянам соревноваться наравне с спортсменами из цивилизованных стран", - заявил чех.

How can you be ashamed of Ovechkin, or why did Pastrnak delete their joint photo?



Hockey fans were unhappy with a photo with a Russian supporting a special operation in Ukraine.

The photo has since been removed. pic.twitter.com/sQr0bAXJvb