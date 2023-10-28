НХЛ: Ванкувер разбил Сент-Луис, Лос-Анджелес сделал отличный камбэк в игре с Аризоной
В ночь на субботу, 28 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.
Результаты матчей НХЛ за 27 октября
Вегас – Чикаго – 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)
1:0 – 1 Дорофеев (Карлссон, Амадио)
2:0 – 3 Карлссон (Макнэбб, Теодор)
2:1 – 13 Донато (Кайзер, Перри)
2:2 – 14 Бедард (Влашич, Фолиньо)
2:3 – 41 Рэддиш ()
3:3 – 51 Теодор (Айкел)
3:4 – 62 Курашев ()
Каролина – Сан-Хосе – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 6 Терявяйнен (Ахо, Джарвис)
2:0 – 15 Терявяйнен (Чэтфилд, Орлов)
3:0 – 46 Терявяйнен (Ахо, Джарвис)
Нью-Джерси – Баффало – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
0:1 – 6 Петерка (Пауэр, Джост)
1:1 – 7 Хольц (Маклауд, Люк Хьюз)
1:2 – 15 Томпсон (Гринуэй, Так)
2:2 – 16 Братт ()
3:2 – 33 Хаула ()
3:3 – 37 Далин (Скиннер, Самуэльссон)
4:3 – 42 Джек Хьюз (Майер, Люк Хьюз)
4:4 – 52 Козенс (Окпосо)
5:4 – 54 Хаула (Марино, Баль)
Вашингтон – Миннесота – 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
0:1 – 2 Росси (Юханссон, Фолиньо)
1:1 – 9 Уилсон (ван Римсдайк, Макмайкл)
2:1 – 17 Строум (Кузнецов, Овечкин)
2:2 – 41 Хартман ()
Аризона – Лос-Анджелес – 4:5 (4:1, 0:1, 0:3, 0:0)
1:0 – 1 Маччелли (Мозер, Бьюгстэд)
1:1 – 5 Андерсон (Кемпе, Байфилд)
2:1 – 7 Мозер (Келлер, Шмалц)
3:1 – 8 Макбэйн (Стечер, О’Брайэн)
4:1 – 8 Дурзи (Веймелка, Сэнфорд)
4:2 – 36 Даути (Фиала, Кемпе)
4:3 – 41 Байфилд (Спенс, Калиев)
4:4 – 46 Копитар ()
4:5 – 58 Даути (Андерсон, Мур)
Ванкувер – Сент-Луис – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
1:0 – 7 К. Хьюз (Гронек)
2:0 – 25 К. Хьюз ( Миллер, Босер)
3:0 – 26 Ди Джузеппе ( Миллер, Майерс)
4:0 – 28 Миллер (Петтерссон)
5:0 – 46 Михеев (Кузьменко, Петтерссон)
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