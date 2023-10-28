НХЛ: Ванкувер разбил Сент-Луис, Лос-Анджелес сделал отличный камбэк в игре с Аризоной

В ночь на субботу, 28 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 27 октября

Вегас – Чикаго – 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

1:0 – 1 Дорофеев (Карлссон, Амадио)

2:0 – 3 Карлссон (Макнэбб, Теодор)

2:1 – 13 Донато (Кайзер, Перри)

2:2 – 14 Бедард (Влашич, Фолиньо)

2:3 – 41 Рэддиш ()

3:3 – 51 Теодор (Айкел)

3:4 – 62 Курашев ()

Каролина – Сан-Хосе – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 6 Терявяйнен (Ахо, Джарвис)

2:0 – 15 Терявяйнен (Чэтфилд, Орлов)

3:0 – 46 Терявяйнен (Ахо, Джарвис)

Нью-Джерси – Баффало – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

0:1 – 6 Петерка (Пауэр, Джост)

1:1 – 7 Хольц (Маклауд, Люк Хьюз)

1:2 – 15 Томпсон (Гринуэй, Так)

2:2 – 16 Братт ()

3:2 – 33 Хаула ()

3:3 – 37 Далин (Скиннер, Самуэльссон)

4:3 – 42 Джек Хьюз (Майер, Люк Хьюз)

4:4 – 52 Козенс (Окпосо)

5:4 – 54 Хаула (Марино, Баль)

Вашингтон – Миннесота – 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 2 Росси (Юханссон, Фолиньо)

1:1 – 9 Уилсон (ван Римсдайк, Макмайкл)

2:1 – 17 Строум (Кузнецов, Овечкин)

2:2 – 41 Хартман ()

Аризона – Лос-Анджелес – 4:5 (4:1, 0:1, 0:3, 0:0)

1:0 – 1 Маччелли (Мозер, Бьюгстэд)

1:1 – 5 Андерсон (Кемпе, Байфилд)

2:1 – 7 Мозер (Келлер, Шмалц)

3:1 – 8 Макбэйн (Стечер, О’Брайэн)

4:1 – 8 Дурзи (Веймелка, Сэнфорд)

4:2 – 36 Даути (Фиала, Кемпе)

4:3 – 41 Байфилд (Спенс, Калиев)

4:4 – 46 Копитар ()

4:5 – 58 Даути (Андерсон, Мур)

Ванкувер – Сент-Луис – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

1:0 – 7 К. Хьюз (Гронек)

2:0 – 25 К. Хьюз ( Миллер, Босер)

3:0 – 26 Ди Джузеппе ( Миллер, Майерс)

4:0 – 28 Миллер (Петтерссон)

5:0 – 46 Михеев (Кузьменко, Петтерссон)

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