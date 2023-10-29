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Хоккей

НХЛ. Филадельфия и Анахайм устроили шоу, Бостон обыграл Детройт

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НХЛ.
Сегодня, 08:34
НХЛ
НХЛ

В Национальной хоккейной Лиге завершился очередной игровой день. В матче Филадельфии и Анахайма зрители увидели целых 11 голов, а в противостоянии между Монреалем и Виннипегом все решилось лишь в серии буллитов.

Филадельфия – Анахайм – 4:7 (0:2, 2:2, 2:3)

  • 0:1 – 1 Строум (Мактавиш)
  • 0:2 – 15 Ватрано (Мактавиш, Фаулер)
  • 0:3 – 26 Ватрано (Строум, Лакомб)
  • 0:4 – 29 Хенрик (Сильверберг, Джонс)
  • 1:4 – 31 Эткинсон (Йорк, Типпет)
  • 2:4 – 32 Конекны (Лоутон, Уолкер)
  • 2:5 – 42 Зеграс (Строум)
  • 2:6 – 43 Лисон (Джонстон, Кэррик)
  • 3:6 – 49 Конекны (Бринк, Кутюрье)
  • 3:7 – 51 Ватрано (Хенрик)
  • 4:7 – 57 Фараби (Кэйтс, Бринк)

Флорида – Сиэтл – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

  • 0:1 – 7 Макканн (Борген, Гурде)
  • 0:2 – 27 Толванен (Борген, Шварц)
  • 1:2 – 28 Форслинг (Верхэге, Лунделль)
  • 2:2 – 29 Ткачак (Миккола, Куликов)
  • 3:2 – 54 Казинс (Куликов, Махура)

Нэшвилл – Торонто – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, в овертайме 1:0)

  • 0:1 – 13 В. Нюландер (Марнер, Мэттьюс)
  • 1:1 – 15 О′Райлли (Форсберг, Йоси)
  • 1:2 – 32 Джиордано (Кемпф)
  • 2:2 – 35 О′Райлли (Евангелиста, Форсберг)
  • 3:2 – 62 Йоси (Новак, Евангелиста)

Бостон – Детройт – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

  • 1:0 – 10 Заха (Пастрняк, Маршанд)
  • 2:0 – 14 Макэвой ()
  • 2:1 – 46 Велено (Спронг)
  • 3:1 – 51 Пастрняк
  • 4:1 – 57 Пастрняк

Коламбус – Айлендерс – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

  • 0:1 – 15 Палмиери (Ао, Энгвалл)
  • 0:2 – 56 Мартин (Сизикас)

Монреаль – Виннипег – 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

  • 0:1 – 4 Лаури
  • 1:1 – 5 Бэррон (Гуле, Харви-Пинар)
  • 1:2 – 21 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер)
  • 1:3 – 21 Нидеррайтер (Эпплтон)
  • 2:3 – 28 Монахан (Мэтисон, Сузуки)
  • 3:3 – 41 Армия (Гуле)

Питтсбург – Оттава – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

  • 0:1 – 4 Грейг (Чикран, Жиру)
  • 0:2 – 14 Ткачак (Штюцле, Жиру)
  • 0:3 – 25 Кубалик (Жозеф, Грейг)
  • 1:3 – 37 Кросби (Летанг, Раст)
  • 1:4 – 53 Ткачак (Хэмоник, Штюцле)
  • 1:5 – 53 Батерсон (Тарасенко)
  • 2:5 – 59 Генцел (Руэдел, Кросби)

Ванкувер – Рейнджерс – 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:1 в овертайме)

  • 0:1 – 9 Панарин (Зибанежад, Трочек)
  • 1:1 – 35 Миллер (Петтерссон, Гронек)
  • 2:1 – 49 Майерс
  • 2:2 – 52 Фокс (Зибанежад, Панарин)
  • 2:3 – 53 Зибанежад (Фокс)
  • 3:3 – 55 Соуси (Бовилье, Гронек)
  • 3:4 – 63 Миллер (Крайдер)

Лос-Анджелес – Вегас – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

  • 1:0 – 13 Лаферрье (Рой, Дюбуа)
  • 2:0 – 24 Льюис (Лизотт, Андерсон)
  • 2:1 – 27 Амадио (Карлссон)
  • 2:2 – 32 Каррье
  • 2:3 – 46 Стоун (Теодор, Маршессо)
  • 3:3 – 58 Даути (Кемпе, Фиала)

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