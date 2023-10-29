НХЛ. Филадельфия и Анахайм устроили шоу, Бостон обыграл Детройт

В Национальной хоккейной Лиге завершился очередной игровой день. В матче Филадельфии и Анахайма зрители увидели целых 11 голов, а в противостоянии между Монреалем и Виннипегом все решилось лишь в серии буллитов.

Филадельфия – Анахайм – 4:7 (0:2, 2:2, 2:3)

0:1 – 1 Строум (Мактавиш)

0:2 – 15 Ватрано (Мактавиш, Фаулер)

0:3 – 26 Ватрано (Строум, Лакомб)

0:4 – 29 Хенрик (Сильверберг, Джонс)

1:4 – 31 Эткинсон (Йорк, Типпет)

2:4 – 32 Конекны (Лоутон, Уолкер)

2:5 – 42 Зеграс (Строум)

2:6 – 43 Лисон (Джонстон, Кэррик)

3:6 – 49 Конекны (Бринк, Кутюрье)

3:7 – 51 Ватрано (Хенрик)

4:7 – 57 Фараби (Кэйтс, Бринк)

Флорида – Сиэтл – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

0:1 – 7 Макканн (Борген, Гурде)

0:2 – 27 Толванен (Борген, Шварц)

1:2 – 28 Форслинг (Верхэге, Лунделль)

2:2 – 29 Ткачак (Миккола, Куликов)

3:2 – 54 Казинс (Куликов, Махура)

Нэшвилл – Торонто – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, в овертайме 1:0)

0:1 – 13 В. Нюландер (Марнер, Мэттьюс)

1:1 – 15 О′Райлли (Форсберг, Йоси)

1:2 – 32 Джиордано (Кемпф)

2:2 – 35 О′Райлли (Евангелиста, Форсберг)

3:2 – 62 Йоси (Новак, Евангелиста)

Бостон – Детройт – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

1:0 – 10 Заха (Пастрняк, Маршанд)

2:0 – 14 Макэвой ()

2:1 – 46 Велено (Спронг)

3:1 – 51 Пастрняк

4:1 – 57 Пастрняк

Коламбус – Айлендерс – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

0:1 – 15 Палмиери (Ао, Энгвалл)

0:2 – 56 Мартин (Сизикас)

Монреаль – Виннипег – 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 4 Лаури

1:1 – 5 Бэррон (Гуле, Харви-Пинар)

1:2 – 21 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер)

1:3 – 21 Нидеррайтер (Эпплтон)

2:3 – 28 Монахан (Мэтисон, Сузуки)

3:3 – 41 Армия (Гуле)

Питтсбург – Оттава – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

0:1 – 4 Грейг (Чикран, Жиру)

0:2 – 14 Ткачак (Штюцле, Жиру)

0:3 – 25 Кубалик (Жозеф, Грейг)

1:3 – 37 Кросби (Летанг, Раст)

1:4 – 53 Ткачак (Хэмоник, Штюцле)

1:5 – 53 Батерсон (Тарасенко)

2:5 – 59 Генцел (Руэдел, Кросби)

Ванкувер – Рейнджерс – 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:1 в овертайме)

0:1 – 9 Панарин (Зибанежад, Трочек)

1:1 – 35 Миллер (Петтерссон, Гронек)

2:1 – 49 Майерс

2:2 – 52 Фокс (Зибанежад, Панарин)

2:3 – 53 Зибанежад (Фокс)

3:3 – 55 Соуси (Бовилье, Гронек)

3:4 – 63 Миллер (Крайдер)

Лос-Анджелес – Вегас – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

1:0 – 13 Лаферрье (Рой, Дюбуа)

2:0 – 24 Льюис (Лизотт, Андерсон)

2:1 – 27 Амадио (Карлссон)

2:2 – 32 Каррье

2:3 – 46 Стоун (Теодор, Маршессо)

3:3 – 58 Даути (Кемпе, Фиала)

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