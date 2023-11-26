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Хоккей

НХЛ: Нью-Джерси уничтожил Баффало, Рейнджерс разгромили Бостон

Вашему вниманию результаты прошедших матчей национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:24
Нью-Джерси Дэвилс
Нью-Джерси Дэвилс

В ночь с 25 на 26 ноября в национальной хоккейной лиге состоялось 7 матчей.

Среди результатов стоит выделить два разгрома в исполнении Нью-Йорк Рейнджерс и Нью-Джерси Дэвилс, от которых пострадали Бостон Брюинс и Баффало Сэйбрс соответственно.

Рейнджерс - Бостон 7:4

Голы: Бонино, 5, Крайдер, 10, 18, Виси, 36, Миллер, 39, Питлик, 41, Панарин, 44 - Койл, 13, 42 Хики, 14, Пастрняк, 21

Лос-Анджелес - Монреаль 4:0

Голы: Грундстрем, 15, Мур, 29, 53, Льюис, 49

Нью-Джерси - Баффало 7:2

Голы: Хольц, 1, Тоффоли, 11, 22, Хишир, 15, Палат, 18, Мерсер, 41, Льюис, 55 - Скиннер, 21, Окпосо, 43

Питтсбург - Торонто 3:2

Голы: Генцел, 4, Аккьяри, 30, Карлссон, 39 - Бертуцци, 3, Найс, 7

Айлендерс - Филадельфия 0:0 (по буллитам - 0:1)

Вегас - Аризона 0:2

Голы: Келлер, 50, Краус, 58

Колорадо - Калгари 3:1

Голы: Друан, 6, Йохансен, 30, МакКиннон, 32 - Баклунд, 31

Сан-Хосе - Ванкувер 4:3

Голы: Эмберсон, 9, Зеттерлунд, 24, Гренлунд, 40, Хоффман, 41 - Хронек, 15, Бесер, 39, 56

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