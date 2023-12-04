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НХЛ: Рейнджерс тяжело одолел Сан-Хосе, Нэшвил и Миннесота победили

Завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге.
Сегодня, 08:03
Getty Images
Getty Images

В ночь на 4 декабря в Национальной хоккейной лиге вновь были сыграны матчи регулярного чемпионата.

Миннесота – Чикаго – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

  • 1:0 – 2 Росси (Зукарелло-Асен, Фэйбер)
  • 2:0 – 12 Росси (Фэйбер, Годро)
  • 3:0 – 17 Зукарелло-Асен (Голигоски, Капризов)
  • 4:0 – 31 Болди (Сперджен, Зукарелло-Асен)
  • 4:1 – 52 Рэддиш (Бедард, Джонсон)

Рейнджерс – Сан-Хосе – 6:5 (3:2, 1:1, 2:2)

  • 0:1 – 3 Дюклер (Берроуз)
  • 1:1 – 8 Панарин (Фокс, Зибанежад)
  • 1:2 – 12 Карпентер (Рутта)
  • 2:2 – 12 Панарин (Лафреньер, Трочек)
  • 3:2 – 16 Зибанежад (Бродзински, Крайдер)
  • 3:3 – 29 Макдональд (Хоффман, Лабанк)
  • 4:3 – 36 Кайлле (Труба, Бонино)
  • 5:3 – 44 Панарин (Бродзински, Трочек)
  • 6:3 – 53 Миллер (Труба, Панарин)
  • 6:4 – 54 Зеттерлунд (Дюклер, Гранлунд)
  • 6:5 – 55 Барабанов (Гертл, Эддисон)

Баффало – Нэшвилл – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

  • 0:1 – 9 Форсберг
  • 0:2 – 10 Тренин (Смит, Сиссонс)
  • 1:2 – 30 Олофссон

Бостон – Коламбус – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

  • 0:1 – 39 Дженнер (Веренски, Оливер)
  • 1:1 – 41 Маршанд (Койл, Хейнен)
  • 2:1 – 45 Маршанд (ван Римсдайк, Макэвой)
  • 3:1 – 47 Маршанд (Макэвой, Заха)

Лос-Анджелес – Колорадо – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

  • 0:1 – 12 Мэнсон (Маккиннон, Рантанен)
  • 1:1 – 29 Байфилд (Кемпе, Андерсон)
  • 2:1 – 53 Байфилд (Копитар, Кемпе)
  • 3:1 – 54 Мур (Грундстрем)
  • 4:1 – 58 Даути (Тэлбот)

 

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