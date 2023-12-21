НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Сиэтл удивил Лос-Анджелес

В ночь на четверг, 21 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 20 декабря

Виннипег – Детройт – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

1:0 – 15 Пионк (Густафссон, Йонссон Фьяллби)

1:1 – 21 Мяяття (Копп, Кэйн)

2:1 – 27 Элерс (Демело, Виларди)

3:1 – 30 Йонссон Фьяллби (Сэмберг)

4:1 – 36 Виларди (Моррисси, Перфетти)

4:2 – 48 Кэйн (Зайдер, Ларкин)

5:2 – 55 Шайфли (Элерс, Виларди)

Вашингтон – Айлендерс – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

1:0 – 9 Лапьер (Протас)

1:1 – 21 Фашинг (Клаттербак)

2:1 – 33 Эдмундсон (Лапьер, Манта)

2:2 – 52 Ли ()

3:2 – 61 Строум (Карлсон, Овечкин)

Лос-Анджелес – Сиэтл – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1 – 25 Танев (Веннберг)

0:2 – 46 Эберле (Борген, Бенирс)

1:2 – 48 Лизотт ()

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