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НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Сиэтл удивил Лос-Анджелес

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:03
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 21 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 20 декабря

Виннипег – Детройт – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

1:0 – 15 Пионк (Густафссон, Йонссон Фьяллби)
1:1 – 21 Мяяття (Копп, Кэйн)
2:1 – 27 Элерс (Демело, Виларди)
3:1 – 30 Йонссон Фьяллби (Сэмберг)
4:1 – 36 Виларди (Моррисси, Перфетти)
4:2 – 48 Кэйн (Зайдер, Ларкин)
5:2 – 55 Шайфли (Элерс, Виларди)

Вашингтон – Айлендерс – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

1:0 – 9 Лапьер (Протас)
1:1 – 21 Фашинг (Клаттербак)
2:1 – 33 Эдмундсон (Лапьер, Манта)
2:2 – 52 Ли ()
3:2 – 61 Строум (Карлсон, Овечкин)

Лос-Анджелес – Сиэтл – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1 – 25 Танев (Веннберг)
0:2 – 46 Эберле (Борген, Бенирс)
1:2 – 48 Лизотт ()

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