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НХЛ: Миннесота забила шесть шайб Флориде, Чикаго шокировал Айлендарс

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:44
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 20 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 19 января

Каролина – Детройт – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

0:1 – 2 Костин (Спронг, Велено)
1:1 – 3 Мартинук (Дж.Стаал, Бернс)
2:1 – 36 Нечас (Орлов, Бантинг)
2:2 – 39 Комфер (Гостисбеер, Ларкин)
3:2 – 50 Свечников (Ахо, Бантинг)
4:2 – 58 Ахо (Свечников, Нечас)

Коламбус – Нью-Джерси – 1:4 (1:0, 0:4, 0:0)

1:0 – 4 Силлинджер (Годро, Чинахов)
1:1 – 21 Марино (Немец)
1:2 – 28 Хольц (Уиллмен, Фут)
1:3 – 33 Хишир ()
1:4 – 34 Бастиан (Баль)

Флорида – Миннесота – 4:6 (0:1, 2:3, 2:2)

0:1 – 2 Капризов (Фэйбер, Болди)
1:1 – 21 Экблад (Верхэге, Ткачак)
1:2 – 23 Хартман (Марун, Голигоски)
1:3 – 27 Фэйбер (Эрикссон Эк, Болди)
1:4 – 30 Зукарелло-Асен (Капризов, Эрикссон Эк)
2:4 – 38 Луостаринен (Экблад, Лунделль)
2:5 – 41 Капризов (Фэйбер, Зукарелло-Асен)
3:5 – 48 Лунделль (Райнхарт, Экблад)
4:5 – 48 Форслинг (Экблад)
4:6 – 59 Хартман ()

Чикаго – Айлендерс – 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

0:1 – 6 Нелсон (Палмиери, Фашинг)
1:1 – 38 Катчук (Джонсон, Сэнфорд)
2:1 – 39 Андерсон (Дикинсон, Блэкуэлл)
3:1 – 45 Дикинсон (Джонс, Андерсон)
3:2 – 46 Хорват (Добсон, Барзэл)
3:3 – 52 Палмиери (Романов, Добсон)
4:3 – 61 Джонс (Дикинсон, Катчук)

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