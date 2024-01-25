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Хоккей

Владелец Юта Джаз попросил НХЛ расширить лигу, чтобы создать новую команду

В ближайшем будущем в Юте может появиться хоккейная команда.
Сегодня, 12:37
Райан Смит / Getty Images
Райан Смит / Getty Images

Райан Смит, основатель Smith Entertainment Group (SEG), владеющей Юта Джаз, обратился к НХЛ с просьбой начать процесс расширения лиги, чтобы создать в Юте свою команду, сообщает The Athletic.

SEG также является материнской компанией Delta Center, владеющей клубом Реал Солт-Лейк из МЛС, Юта Ройалс из NWSL и нескольких других спортивных и развлекательных предприятий в штате Юта.

Компания заявила, что потенциально новосозданная хоккейная команда сможет использовать Дельта-центр, домашнюю арену Джаз, в качестве временного дома.

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"НХЛ ценит интерес, проявленный SEG к приезду хоккея НХЛ в Юту", — ответила лига в заявлении, в котором говорится, что в течение двух лет обсуждалась эта идея.

"Мы были впечатлены приверженностью Райана и Эшли Смит своему сообществу, а также их страстью и видением Юты не только как хоккейного рынка, но и как выдающегося места для спорта и развлечений. Юта — перспективный рынок, и мы с нетерпением ждем продолжения наших обсуждений".

Следующим шагом будет начало процесса на уровне Совета управляющих НХЛ, чего пока что еще не произошло.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Юта Джаз

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