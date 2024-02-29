НХЛ: Рейнджерс обыграли худшую команду конференции, Эдмонтон победил в овертайме

Состоялось всего два матча в Национальной хоккейной лиге.

Этой ночью состоялось только два поединка в НХЛ, один – уверенная победа фаворита, другой – борьба с овертаймом.

Результаты матчей НХЛ за 28 февраля

Рейнджерс – Коламбус – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

1:0 – 27 Панарин (Трочек)

2:0 – 34 Фокс (Крайдер)

2:1 – 43 Силлинджер (Сиверсон)

3:1 – 59 Крайдер (Веси, Панарин)

4:1 – 59 Панарин (Миллер, Труба)

Эдмонтон – Сент-Луис – 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – 2 Томас (Кайру, Крюг)

0:2 – 4 Бучневич (Томас, Кайру)

1:2 – 18 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)

2:2 – 24 Хайман (Бушар, Макдэвид)

3:2 – 64 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Экхольм)

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