НХЛ: Оттава не оставила шансов Баффало, Тампа-Бэй победила Бостон
Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших хоккейных поединков.
В ночь на четверг, 28 марта, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги прошло всего два матча.
В первой игре вечера Оттава на выезде уничтожила Баффало, а затем Тампа-Бэй на своем льду справилась с Бостоном.
Баффало - Оттава 2:6 (0:5, 2:0, 0:1)
0:1 - Зуб, 3
0:2 - Качук, 5
0:3 - Бетерсон, 7
0:4 - Чикрун, 9
0:5 - Ткачак, 20
1:5 - Петерка, 23
2:5 - Клифтон, 34
2:6 - Пинто, 57 (пустые ворота)
Тампа-Бэй - Бостон 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
1:0 - Чеффи, 11
1:! - Хайнен, 18
2:1 - Пойнт, 27
3:1 - Кучеров, 60 (пустые ворота)
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