НХЛ: Оттава не оставила шансов Баффало, Тампа-Бэй победила Бостон

В ночь на четверг, 28 марта, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги прошло всего два матча.

В первой игре вечера Оттава на выезде уничтожила Баффало, а затем Тампа-Бэй на своем льду справилась с Бостоном.

Баффало - Оттава 2:6 (0:5, 2:0, 0:1)

0:1 - Зуб, 3

0:2 - Качук, 5

0:3 - Бетерсон, 7

0:4 - Чикрун, 9

0:5 - Ткачак, 20

1:5 - Петерка, 23

2:5 - Клифтон, 34

2:6 - Пинто, 57 (пустые ворота)

Тампа-Бэй - Бостон 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1:0 - Чеффи, 11

1:! - Хайнен, 18

2:1 - Пойнт, 27

3:1 - Кучеров, 60 (пустые ворота)

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