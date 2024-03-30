НХЛ: Баффало сенсационно победил Нью-Джерси

В ночь на субботу, 30 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялся один матч.

Результат матча НХЛ за 29 марта

Баффало – Нью-Джерси – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

0:1 – 3 Уиллмен (Тирни, Люк Хьюз)

0:2 – 10 Братт (Майер, Хишир)

1:2 – 21 Томпсон ()

2:2 – 37 Томпсон (Так)

3:2 – 55 Томпсон (Так, Далин)

4:2 – 59 Петерка (Пауэр, Козенс)

5:2 – 59 Томпсон (Йокихарью)

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