НХЛ: Баффало сенсационно победил Нью-Джерси
Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших хоккейных поединков.
В ночь на субботу, 30 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялся один матч.
Результат матча НХЛ за 29 марта
Баффало – Нью-Джерси – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
0:1 – 3 Уиллмен (Тирни, Люк Хьюз)
0:2 – 10 Братт (Майер, Хишир)
1:2 – 21 Томпсон ()
2:2 – 37 Томпсон (Так)
3:2 – 55 Томпсон (Так, Далин)
4:2 – 59 Петерка (Пауэр, Козенс)
5:2 – 59 Томпсон (Йокихарью)
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