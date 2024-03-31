НХЛ: Флорида по буллитам обыграла Детройт, Аризона и Рейнджерс забросили 13 шайб на двоих
Вечером субботы, 30 марта, стартовал очередной игровой день регулярного сезона Национальной хоккейной лиги - болельщики стали свидетелями сразу пятнадцати матчей.
Из 15 поединков три завершились после буллитов: Флорида одолела Детройт, Бостон обыграл Вашингтон, а Коламбус победил Питтсбург.
Тем временем Аризона и Рейнджерс оформили самый результативный матч вечера, организовав тринадцать шайб на двоих. Недалеко от них ушли Колорадо и Нэшвилл (11 шайб).
Флорида – Детройт 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
0:1 – 10 Фаббри (Гостисбеер, Перрон)
1:1 – 52 Барков (Миккола, Экблад)
2:1 – 55 Барков (Экман-Ларссон, Райнхарт)
2:2 – 56 Ларкин (Гостисбеер, Кэйн)
Миннесота – Вегас 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – 36 Капризов (Фэйбер, Болди)
1:1 – 53 Амадио (Мартинес, Стивенсон)
1:2 – 63 Маршессо (Карлссон)
Эдмонтон – Анахайм 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
1:0 – 3 Хенрик (Экхольм, Драйзайтль)
2:0 – 14 Макдэвид (Хайман)
3:0 – 16 Экхольм (Деарне, Кэррик)
4:0 – 29 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль)
5:0 – 35 Фогеле (Деарне, Экхольм)
6:0 – 47 Хайман (Бушар, Макдэвид)
6:1 – 55 Киллорн (Ватрано, Фаулер)
Аризона – Рейнджерс 5:8 (0:1, 3:2, 2:5)
0:1 – 14 Лафреньер (Линдгрен, Панарин)
0:2 – 21 Линдгрен (Лафреньер, Фокс)
1:2 – 26 Маччелли (Доун, Макбэйн)
1:3 – 26 Лафреньер (Панарин, Трочек)
2:3 – 31 Келлер (Шмалц)
3:3 – 39 Бьюгстэд (Шмалц)
3:4 – 45 Крайдер (Линдгрен, Рословик)
3:5 – 47 Джонс (Панарин, Лафреньер)
3:6 – 49 Гудроу ()
4:6 – 52 Крауз (Бьюгстэд, Кули)
5:6 – 54 Кули (Маччелли, Вялимяки)
5:7 – 57 Панарин (Какко)
5:8 – 59 Лафреньер (Фокс, Трочек)
Колорадо – Нэшвилл 7:4 (2:3, 3:1, 2:0)
0:1 – 3 Смит (МакКэррон, Нюквист)
1:1 – 5 Друэн (Рантанен, Маккиннон)
1:2 – 13 Янковски (Новак)
1:3 – 13 Фаббро (Шервуд, Цукер)
2:3 – 16 Миттлстадт (Макар, Маккиннон)
2:4 – 21 Нюквист (Форсберг, Штястны)
3:4 – 25 Лехконен (Друэн, Макар)
4:4 – 38 Макар (Паризе, Рантанен)
5:4 – 39 Тренин ()
6:4 – 43 Маккиннон (Тэйвс, Мэнсон)
7:4 – 56 Маккиннон (Рантанен)
Виннипег – Оттава 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
1:0 – 21 Элерс (Демело, Монахан)
1:1 – 23 Катчук (Кастелик, Бреннстрем)
1:2 – 33 Грейг (Батерсон, Ткачак)
2:2 – 49 Шайфли (Моррисси, Коннор)
2:3 – 58 Ткачак (Сэндерсон, Штюцле)
Баффало – Торонто 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
0:1 – 4 Таварес (Тимминс, В. Нюландер)
0:2 – 22 Робертсон (Найз)
0:3 – 54 Мэттьюс (Тимминс)
Тампа-Бэй – Айлендерс 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
0:1 – 2 Палмиери (Райлли, Пулок)
1:1 – 14 Рэддиш (Сирелли, Кучеров)
2:1 – 15 Сирелли (Хэйгл, Пербикс)
3:1 – 41 Стэмкос (Хэйгл, Лиллеберг)
4:1 – 57 Сирелли (Хедман, Кучеров)
Вашингтон – Бостон 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:3)
0:1 – 18 Линдхольм (Пастрняк, Заха)
1:1 – 21 Сгарбосса (Дауд, Дженсен)
1:2 – 22 Бичер ()
2:2 – 34 Карлсон (Строум, Пачиоретти)
Коламбус – Питтсбург 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
1:0 – 7 Оливер (Силлинджер)
1:1 – 33 О'Коннор (Петтерссон, Раст)
1:2 – 38 Раст (Летанг, Кросби)
1:3 – 48 Ракелль (Малкин)
2:3 – 49 Марченко (Веренски, Сиверсон)
3:3 – 51 Веренски (Годро)
Филадельфия – Чикаго 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
0:1 – 2 Райхел (Атанасиу, Тинорди)
0:2 – 17 Курашев (Влашич, Бедард)
1:2 – 21 Фоерстер (Хэтэуэй)
1:3 – 37 Фолиньо (Джонсон, Курашев)
1:4 – 49 Андерсон (Райхел)
1:5 – 54 Энтвистл (Кайзер, Андерсон)
Монреаль – Каролина 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
0:1 – 29 Дж.Стаал (Терявяйнен)
0:2 – 43 Ахо (Генцел, Джарвис)
0:3 – 57 Джарвис (Ахо, Генцел)
Сент-Луис – Сан-Хосе 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
0:1 – 28 Задина ()
0:2 – 32 Гранлунд (Эклунд, Зеттерлунд)
0:3 – 38 Канин ()
0:4 – 56 Рутта (Штурм)
Сиэтл – Даллас 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
0:1 – 38 Джонстон (Станковен, Лундквист)
0:2 – 41 Павелски ()
0:3 – 58 Хинтц (Линделль, Джонстон)
Калгари – Лос-Анджелес 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
1:0 – 4 Кадри (Шарангович, Кузьменко)
1:1 – 5 Кемпе (Фиала, Даути)
2:1 – 11 Поспишил (Кадри, Кузьменко)
3:1 – 31 Колман (Мироманов, Андерссон)
3:2 – 38 Копитар (Фиала, Кемпе)
4:2 – 51 Уигар (Шарангович, Юбердо)
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