НХЛ: Флорида по буллитам обыграла Детройт, Аризона и Рейнджерс забросили 13 шайб на двоих

Вечером субботы, 30 марта, стартовал очередной игровой день регулярного сезона Национальной хоккейной лиги - болельщики стали свидетелями сразу пятнадцати матчей.

Из 15 поединков три завершились после буллитов: Флорида одолела Детройт, Бостон обыграл Вашингтон, а Коламбус победил Питтсбург.

Тем временем Аризона и Рейнджерс оформили самый результативный матч вечера, организовав тринадцать шайб на двоих. Недалеко от них ушли Колорадо и Нэшвилл (11 шайб).

Флорида – Детройт 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 10 Фаббри (Гостисбеер, Перрон)

1:1 – 52 Барков (Миккола, Экблад)

2:1 – 55 Барков (Экман-Ларссон, Райнхарт)

2:2 – 56 Ларкин (Гостисбеер, Кэйн)

Миннесота – Вегас 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 36 Капризов (Фэйбер, Болди)

1:1 – 53 Амадио (Мартинес, Стивенсон)

1:2 – 63 Маршессо (Карлссон)

Эдмонтон – Анахайм 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

1:0 – 3 Хенрик (Экхольм, Драйзайтль)

2:0 – 14 Макдэвид (Хайман)

3:0 – 16 Экхольм (Деарне, Кэррик)

4:0 – 29 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль)

5:0 – 35 Фогеле (Деарне, Экхольм)

6:0 – 47 Хайман (Бушар, Макдэвид)

6:1 – 55 Киллорн (Ватрано, Фаулер)

Аризона – Рейнджерс 5:8 (0:1, 3:2, 2:5)

0:1 – 14 Лафреньер (Линдгрен, Панарин)

0:2 – 21 Линдгрен (Лафреньер, Фокс)

1:2 – 26 Маччелли (Доун, Макбэйн)

1:3 – 26 Лафреньер (Панарин, Трочек)

2:3 – 31 Келлер (Шмалц)

3:3 – 39 Бьюгстэд (Шмалц)

3:4 – 45 Крайдер (Линдгрен, Рословик)

3:5 – 47 Джонс (Панарин, Лафреньер)

3:6 – 49 Гудроу ()

4:6 – 52 Крауз (Бьюгстэд, Кули)

5:6 – 54 Кули (Маччелли, Вялимяки)

5:7 – 57 Панарин (Какко)

5:8 – 59 Лафреньер (Фокс, Трочек)

Колорадо – Нэшвилл 7:4 (2:3, 3:1, 2:0)

0:1 – 3 Смит (МакКэррон, Нюквист)

1:1 – 5 Друэн (Рантанен, Маккиннон)

1:2 – 13 Янковски (Новак)

1:3 – 13 Фаббро (Шервуд, Цукер)

2:3 – 16 Миттлстадт (Макар, Маккиннон)

2:4 – 21 Нюквист (Форсберг, Штястны)

3:4 – 25 Лехконен (Друэн, Макар)

4:4 – 38 Макар (Паризе, Рантанен)

5:4 – 39 Тренин ()

6:4 – 43 Маккиннон (Тэйвс, Мэнсон)

7:4 – 56 Маккиннон (Рантанен)

Виннипег – Оттава 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

1:0 – 21 Элерс (Демело, Монахан)

1:1 – 23 Катчук (Кастелик, Бреннстрем)

1:2 – 33 Грейг (Батерсон, Ткачак)

2:2 – 49 Шайфли (Моррисси, Коннор)

2:3 – 58 Ткачак (Сэндерсон, Штюцле)

Баффало – Торонто 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 – 4 Таварес (Тимминс, В. Нюландер)

0:2 – 22 Робертсон (Найз)

0:3 – 54 Мэттьюс (Тимминс)

Тампа-Бэй – Айлендерс 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

0:1 – 2 Палмиери (Райлли, Пулок)

1:1 – 14 Рэддиш (Сирелли, Кучеров)

2:1 – 15 Сирелли (Хэйгл, Пербикс)

3:1 – 41 Стэмкос (Хэйгл, Лиллеберг)

4:1 – 57 Сирелли (Хедман, Кучеров)

Вашингтон – Бостон 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:3)

0:1 – 18 Линдхольм (Пастрняк, Заха)

1:1 – 21 Сгарбосса (Дауд, Дженсен)

1:2 – 22 Бичер ()

2:2 – 34 Карлсон (Строум, Пачиоретти)

Коламбус – Питтсбург 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 2:1)

1:0 – 7 Оливер (Силлинджер)

1:1 – 33 О'Коннор (Петтерссон, Раст)

1:2 – 38 Раст (Летанг, Кросби)

1:3 – 48 Ракелль (Малкин)

2:3 – 49 Марченко (Веренски, Сиверсон)

3:3 – 51 Веренски (Годро)

Филадельфия – Чикаго 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

0:1 – 2 Райхел (Атанасиу, Тинорди)

0:2 – 17 Курашев (Влашич, Бедард)

1:2 – 21 Фоерстер (Хэтэуэй)

1:3 – 37 Фолиньо (Джонсон, Курашев)

1:4 – 49 Андерсон (Райхел)

1:5 – 54 Энтвистл (Кайзер, Андерсон)

Монреаль – Каролина 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

0:1 – 29 Дж.Стаал (Терявяйнен)

0:2 – 43 Ахо (Генцел, Джарвис)

0:3 – 57 Джарвис (Ахо, Генцел)

Сент-Луис – Сан-Хосе 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

0:1 – 28 Задина ()

0:2 – 32 Гранлунд (Эклунд, Зеттерлунд)

0:3 – 38 Канин ()

0:4 – 56 Рутта (Штурм)

Сиэтл – Даллас 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

0:1 – 38 Джонстон (Станковен, Лундквист)

0:2 – 41 Павелски ()

0:3 – 58 Хинтц (Линделль, Джонстон)

Калгари – Лос-Анджелес 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

1:0 – 4 Кадри (Шарангович, Кузьменко)

1:1 – 5 Кемпе (Фиала, Даути)

2:1 – 11 Поспишил (Кадри, Кузьменко)

3:1 – 31 Колман (Мироманов, Андерссон)

3:2 – 38 Копитар (Фиала, Кемпе)

4:2 – 51 Уигар (Шарангович, Юбердо)

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