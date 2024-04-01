НХЛ: Ванкувер вырвал победу над Анахаймом

Вечером воскресенья, 31 марта, прошел один-единственный матч очередного игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

В этом поединке Ванкувер, который уже гарантировал себе место в плей-офф, не без проблем обыграл одного из аутсайдеров своей Западной конференции в лице Анахайма.

Ванкувер – Анахайм – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

1:0 – 11 Босер (Миллер, К. Хьюз)

2:0 – 29 Джошуа (Гронек, Сутер)

2:1 – 43 Зеллвегер (Ватрано, Лундстрем)

2:2 – 44 Мактавиш (Зеграс, Линдстрем)

3:2 – 57 Джошуа (Миллер, Гарланд)

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