НХЛ: Питтсбург удивил Нью-Джерси, Анахайм переиграл Калгари, победа Вегаса

В ночь на среду, 3 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 2 апреля

Баффало – Вашингтон – 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

0:1 – 2 Фегервары (Лапьер, Сгарбосса)

1:1 – 15 Гиргенсонс (Пауэр, Далин)

2:1 – 16 Петерка (Бенсон, Так)

3:1 – 30 Петерка (Так)

3:2 – 39 Строум (Овечкин, Карлсон)

4:2 – 43 Далин (Томпсон, Петерка)

5:2 – 44 Томпсон (Бенсон, Куинн)

6:2 – 45 Так (Далин, Томпсон)

Монреаль – Флорида – 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

0:1 – 9 Лунделль ()

1:1 – 10 Армия (Ньюхук, Пеццетта)

1:2 – 13 Барков (Тарасенко)

2:2 – 25 Сузуки ()

3:2 – 32 Сузуки (Ньюхук, Мэтисон)

4:2 – 41 Кофилд (Гуле, Слафковски)

5:2 – 44 Эванс ()

5:3 – 58 Беннетт (Лунделль, Куликов)

Нью-Джерси – Питтсбург – 3:6 (1:1, 2:0, 0:5)

0:1 – 7 Карлссон ()

1:1 – 19 Майер (Хишир, Люк Хьюз)

2:1 – 29 Лазар (Марино, Носек)

3:1 – 37 Братт (Марино, Хишир)

3:2 – 46 Кросби (Раст, Малкин)

3:3 – 47 Малкин (Бантинг, Сент-Ивэни)

3:4 – 56 Ракелль (Петтерссон)

3:5 – 56 Малкин (Летанг, Бантинг)

3:6 – 57 Кросби (Раст)

Айлендерс – Чикаго – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

0:1 – 7 Дикинсон (Курашев, Бедард)

1:1 – 41 Хорват (Сизикас, Барзэл)

2:1 – 49 Хольмстрем (Ли)

Нэшвилл – Бостон – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

0:1 – 53 Койл (Улльмарк, Маршанд)

0:2 – 57 Заха (Пастрняк, Хейнен)

0:3 – 58 Пастрняк (Хейнен, Заха)

Миннесота – Оттава – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 – 12 Шоу (Луккини, Богосян)

2:0 – 21 Болди (Брудин, Капризов)

2:1 – 27 Батерсон (Чикран, Ткачак)

2:2 – 42 Чикран (Штюцле, Батерсон)

3:2 – 53 Леттьери ()

Калгари – Анахайм – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

0:1 – 14 Мактавиш (Лисон, Зеллвегер)

1:1 – 22 Шарангович (Уигар, Кадри)

2:1 – 30 Кузьменко (Поспишил, Кадри)

2:2 – 33 Терри (Зеллвегер, Карлссон)

2:3 – 41 Фаулер (Зеллвегер, Зеграс)

2:4 – 45 Киллорн (Терри)

3:4 – 49 Кузьменко (Уигар, Поспишил)

3:5 – 53 Киллорн (Терри, Лакомб)

Вегас – Ванкувер – 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

1:0 – 1 Манта ()

2:0 – 6 Маршессо (Макнэбб, Барбашев)

2:1 – 9 Хегландер (Босер)

3:1 – 9 Айкел (Барбашев, Маршессо)

4:1 – 14 Хэнифин (Маршессо, Айкел)

5:1 – 21 Карлссон (Манта, Пьетранжело)

5:2 – 26 К. Хьюз ( Миллер, Гарланд)

5:3 – 41 К. Хьюз (Подколзин)

6:3 – 42 Хауден (Руа, Колесар)

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