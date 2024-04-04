НХЛ: Даллас уничтожил Эдмонтон, Сиэтл и Торонто проиграли

В ночь на четверг, 4 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 3 апреля

Рейнджерс – Нью-Джерси – 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)

1:0 – 9 Панарин (Фокс, Лафреньер)

2:0 – 18 Лафреньер (Рословик, Веннберг)

2:1 – 22 Палат (Люк Хьюз, Джек Хьюз)

2:2 – 29 Смит (Майер, Братт)

2:3 – 31 Хишир (Братт)

3:3 – 45 Какко ()

4:3 – 55 Крайдер (Панарин, Фокс)

Торонто – Тампа-Бэй – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

0:1 – 10 Хедман (Хэйгл, Кучеров)

1:1 – 19 Мэттьюс (Таварес, Райлли)

1:2 – 22 Пойнт (Дюклер, Кучеров)

1:3 – 28 Стэмкос (Флери, Хэйгл)

1:4 – 54 Пол (Кучеров, Рэддиш)

Даллас – Эдмонтон – 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

1:0 – 2 Факса (Смит, Стил)

2:0 – 33 Сегин (Робертсон, Хейсканен)

3:0 – 36 Джонстон (Факса, Харли)

4:0 – 38 Бенн (Джонстон, Станковен)

5:0 – 39 Стил (Смит, Факса)

Лос-Анджелес – Сиэтл – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

1:0 – 9 Кемпе (Фиала, Арвидссон)

2:0 – 27 Мур (Дюбуа, Рой)

3:0 – 31 Мур (Арвидссон, Дюбуа)

3:1 – 45 Бураковски (Макканн, Бьоркстранн)

4:1 – 50 Фиала (Лизотт)

4:2 – 51 Думулин (Танев, Гурде)

5:2 – 57 Мур (Дюбуа)

Аризона – Ванкувер – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1 – 29 К. Хьюз (Петтерссон, Миллер)

1:1 – 50 Гюнтер (Келлер, Керфут)

1:2 – 58 Гарланд (Гронек, К. Хьюз)

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