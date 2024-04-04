НХЛ: Даллас уничтожил Эдмонтон, Сиэтл и Торонто проиграли
В ночь на четверг, 4 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 3 апреля
Рейнджерс – Нью-Джерси – 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)
1:0 – 9 Панарин (Фокс, Лафреньер)
2:0 – 18 Лафреньер (Рословик, Веннберг)
2:1 – 22 Палат (Люк Хьюз, Джек Хьюз)
2:2 – 29 Смит (Майер, Братт)
2:3 – 31 Хишир (Братт)
3:3 – 45 Какко ()
4:3 – 55 Крайдер (Панарин, Фокс)
Торонто – Тампа-Бэй – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 10 Хедман (Хэйгл, Кучеров)
1:1 – 19 Мэттьюс (Таварес, Райлли)
1:2 – 22 Пойнт (Дюклер, Кучеров)
1:3 – 28 Стэмкос (Флери, Хэйгл)
1:4 – 54 Пол (Кучеров, Рэддиш)
Даллас – Эдмонтон – 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
1:0 – 2 Факса (Смит, Стил)
2:0 – 33 Сегин (Робертсон, Хейсканен)
3:0 – 36 Джонстон (Факса, Харли)
4:0 – 38 Бенн (Джонстон, Станковен)
5:0 – 39 Стил (Смит, Факса)
Лос-Анджелес – Сиэтл – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
1:0 – 9 Кемпе (Фиала, Арвидссон)
2:0 – 27 Мур (Дюбуа, Рой)
3:0 – 31 Мур (Арвидссон, Дюбуа)
3:1 – 45 Бураковски (Макканн, Бьоркстранн)
4:1 – 50 Фиала (Лизотт)
4:2 – 51 Думулин (Танев, Гурде)
5:2 – 57 Мур (Дюбуа)
Аризона – Ванкувер – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
0:1 – 29 К. Хьюз (Петтерссон, Миллер)
1:1 – 50 Гюнтер (Келлер, Керфут)
1:2 – 58 Гарланд (Гронек, К. Хьюз)
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