iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Даллас уничтожил Эдмонтон, Сиэтл и Торонто проиграли

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:12
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 4 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 3 апреля

Рейнджерс – Нью-Джерси – 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)

1:0 – 9 Панарин (Фокс, Лафреньер)
2:0 – 18 Лафреньер (Рословик, Веннберг)
2:1 – 22 Палат (Люк Хьюз, Джек Хьюз)
2:2 – 29 Смит (Майер, Братт)
2:3 – 31 Хишир (Братт)
3:3 – 45 Какко ()
4:3 – 55 Крайдер (Панарин, Фокс)

Торонто – Тампа-Бэй – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

0:1 – 10 Хедман (Хэйгл, Кучеров)
1:1 – 19 Мэттьюс (Таварес, Райлли)
1:2 – 22 Пойнт (Дюклер, Кучеров)
1:3 – 28 Стэмкос (Флери, Хэйгл)
1:4 – 54 Пол (Кучеров, Рэддиш)

Даллас – Эдмонтон – 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

1:0 – 2 Факса (Смит, Стил)
2:0 – 33 Сегин (Робертсон, Хейсканен)
3:0 – 36 Джонстон (Факса, Харли)
4:0 – 38 Бенн (Джонстон, Станковен)
5:0 – 39 Стил (Смит, Факса)

Лос-Анджелес – Сиэтл – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

1:0 – 9 Кемпе (Фиала, Арвидссон)
2:0 – 27 Мур (Дюбуа, Рой)
3:0 – 31 Мур (Арвидссон, Дюбуа)
3:1 – 45 Бураковски (Макканн, Бьоркстранн)
4:1 – 50 Фиала (Лизотт)
4:2 – 51 Думулин (Танев, Гурде)
5:2 – 57 Мур (Дюбуа)

Аризона – Ванкувер – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1 – 29 К. Хьюз (Петтерссон, Миллер)
1:1 – 50 Гюнтер (Келлер, Керфут)
1:2 – 58 Гарланд (Гронек, К. Хьюз)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Кровавая бойня": Чисора объяснил, почему Фьюри будет опасаться Усика "Кровавая бойня": Чисора объяснил, почему Фьюри будет опасаться Усика
Источник раскрыл сумму отступных за звезду Байера Источник раскрыл сумму отступных за звезду Байера
Промоутер Фундоры обозначил сроки реванша с Цзю Промоутер Фундоры обозначил сроки реванша с Цзю
Футбол сегодня: матчи в УПЛ и Кубке Украины, Челси сыграет с Манчестер Юнайтед, поединки Ливерпуля и Валенсии Футбол сегодня: матчи в УПЛ и Кубке Украины, Челси сыграет с Манчестер Юнайтед, поединки Ливерпуля и Валенсии
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Бокс09:40
"Кровавая бойня": Чисора объяснил, почему Фьюри будет опасаться Усика
Европа09:30
Источник раскрыл сумму отступных за звезду Байера
Бокс09:15
Промоутер Фундоры обозначил сроки реванша с Цзю
Европа08:54
Футбол сегодня: матчи в УПЛ и Кубке Украины, Челси сыграет с Манчестер Юнайтед, поединки Ливерпуля и Валенсии
Бокс08:35
После рассечения: катмен Фьюри определил риск срыва боя с Александром Усиком
НХЛ08:12
НХЛ: Даллас уничтожил Эдмонтон, Сиэтл и Торонто проиграли
НБА07:52
НБА: Бостон с Михайлюком победил Оклахому, Милуоки сенсационно проиграл Мемфису
Теннис07:30
Цуренко без шансов проиграла австралийке на турнире в США
Теннис07:15
Калинина переиграла датчанку на турнире в Чарльстоне - сыграет против россиянки, выступающий против войны
Европа00:52
Бывший тренер Баварии бредит работой в Барселоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK