НХЛ: Аризона сделала дикий камбэк в матче с Вегасом, победы Эдмонтона и Каролины

В ночь на субботу, 6 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 5 апреля

Баффало – Филадельфия – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

1:0 – 10 Томпсон (Так, Петерка)

1:1 – 29 Кэйтс (Йорк, Типпет)

2:1 – 34 Далин (Так, Томпсон)

3:1 – 39 Куинн (Пауэр, Бенсон)

3:2 – 49 Типпет (Лоутон, Сэнхайм)

4:2 – 54 Куинн (Козенс, Бенсон)

Каролина – Вашингтон – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

0:1 – 3 Овечкин (ван Римсдайк, Строум)

0:2 – 19 Овечкин (Строум, Карлсон)

1:2 – 34 Генцел (Фаст, Слэвин)

2:2 – 51 Нечас (Кузнецов, Шей)

3:2 – 58 Ахо (Генцел, Бернс)

4:2 – 59 Генцел (Слэвин)

Детройт – Рейнджерс – 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

0:1 – 5 Кайлле ()

1:1 – 7 Копп (Зайдер, Велено)

1:2 – 19 Гудроу (Бродзински, Веси)

2:2 – 21 Комфер (Перрон, Петри)

3:2 – 33 Ларкин (Гостисбеер, Перрон)

3:3 – 33 Гудроу (Веси, Бродзински)

3:4 – 50 Крайдер (Панарин, Зибанежад)

Эдмонтон – Колорадо – 6:2 (2:2, 2:0, 2:0)

1:0 – 1 Перри (Сиси, Нерс)

1:1 – 11 Друэн (Рантанен, Маккиннон)

1:2 – 16 Колтон (Макар, Лехконен)

2:2 – 17 Макдэвид (Драйзайтль, Экхольм)

3:2 – 28 Экхольм (Бушар, Драйзайтль)

4:2 – 39 Кэйн (Сиси, Маклауд)

5:2 – 44 Макдэвид (Хайман, Бушар)

6:2 – 52 Кэйн (Кулак, Маклауд)

Анахайм – Сиэтл – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

0:1 – 16 Райт (Думулин, Бьоркстранн)

0:2 – 22 Райт (Шульц, Шварц)

0:3 – 31 Бенирс (Бьоркстранн, Райт)

1:3 – 36 Карлссон ()

Аризона – Вегас – 7:4 (0:0, 1:4, 6:0, 0:0)

1:0 – 26 Керфут (Кесселринг)

1:1 – 27 Айкел (Теодор, Макнэбб)

1:2 – 31 Карлссон (Теодор, Бриссон)

1:3 – 34 Манта (Дорофеев, Карлссон)

1:4 – 38 Стивенсон (Уайтклауд, Коттер)

2:4 – 48 Доун (Маччелли, Макбэйн)

3:4 – 49 Бьюгстэд (Шмалц, Келлер)

4:4 – 49 Карконе (О’Брайэн)

5:4 – 54 Карконе (Дермотт, Керфут)

6:4 – 55 Браун (Шмалц, Келлер)

7:4 – 57 Кули (Гюнтер, Крауз)

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