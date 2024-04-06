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НХЛ: Аризона сделала дикий камбэк в матче с Вегасом, победы Эдмонтона и Каролины

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:44
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 6 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 5 апреля

Баффало – Филадельфия – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

1:0 – 10 Томпсон (Так, Петерка)
1:1 – 29 Кэйтс (Йорк, Типпет)
2:1 – 34 Далин (Так, Томпсон)
3:1 – 39 Куинн (Пауэр, Бенсон)
3:2 – 49 Типпет (Лоутон, Сэнхайм)
4:2 – 54 Куинн (Козенс, Бенсон)

Каролина – Вашингтон – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

0:1 – 3 Овечкин (ван Римсдайк, Строум)
0:2 – 19 Овечкин (Строум, Карлсон)
1:2 – 34 Генцел (Фаст, Слэвин)
2:2 – 51 Нечас (Кузнецов, Шей)
3:2 – 58 Ахо (Генцел, Бернс)
4:2 – 59 Генцел (Слэвин)

Детройт – Рейнджерс – 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

0:1 – 5 Кайлле ()
1:1 – 7 Копп (Зайдер, Велено)
1:2 – 19 Гудроу (Бродзински, Веси)
2:2 – 21 Комфер (Перрон, Петри)
3:2 – 33 Ларкин (Гостисбеер, Перрон)
3:3 – 33 Гудроу (Веси, Бродзински)
3:4 – 50 Крайдер (Панарин, Зибанежад)

Эдмонтон – Колорадо – 6:2 (2:2, 2:0, 2:0)

1:0 – 1 Перри (Сиси, Нерс)
1:1 – 11 Друэн (Рантанен, Маккиннон)
1:2 – 16 Колтон (Макар, Лехконен)
2:2 – 17 Макдэвид (Драйзайтль, Экхольм)
3:2 – 28 Экхольм (Бушар, Драйзайтль)
4:2 – 39 Кэйн (Сиси, Маклауд)
5:2 – 44 Макдэвид (Хайман, Бушар)
6:2 – 52 Кэйн (Кулак, Маклауд)

Анахайм – Сиэтл – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

0:1 – 16 Райт (Думулин, Бьоркстранн)
0:2 – 22 Райт (Шульц, Шварц)
0:3 – 31 Бенирс (Бьоркстранн, Райт)
1:3 – 36 Карлссон ()

Аризона – Вегас – 7:4 (0:0, 1:4, 6:0, 0:0)

1:0 – 26 Керфут (Кесселринг)
1:1 – 27 Айкел (Теодор, Макнэбб)
1:2 – 31 Карлссон (Теодор, Бриссон)
1:3 – 34 Манта (Дорофеев, Карлссон)
1:4 – 38 Стивенсон (Уайтклауд, Коттер)
2:4 – 48 Доун (Маччелли, Макбэйн)
3:4 – 49 Бьюгстэд (Шмалц, Келлер)
4:4 – 49 Карконе (О’Брайэн)
5:4 – 54 Карконе (Дермотт, Керфут)
6:4 – 55 Браун (Шмалц, Келлер)
7:4 – 57 Кули (Гюнтер, Крауз)

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