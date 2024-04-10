НХЛ: Монреаль забросил девять шайб Филадельфии, Сиэтл разгромил Аризону

В ночь на среду, 10 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 9 апреля

Детройт – Вашингтон – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

0:1 – 37 Строум (Фегервары)

0:2 – 39 Овечкин (Оши)

1:2 – 59 Кэйн (Рэймонд, Перрон)

Айлендерс – Рейнджерс – 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)

1:0 – 4 Райлли (Хорват)

2:0 – 11 Хорват (Барзэл, Добсон)

3:0 – 13 Палмиери (Добсон, Нелсон)

3:1 – 27 Крайдер (Зибанежад, Панарин)

3:2 – 35 Фокс (Трочек, Крайдер)

4:2 – 59 Ли (Энгвалл, Пажо)

Тампа-Бэй – Коламбус – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

1:0 – 16 Пойнт (Дюклер, Кучеров)

1:1 – 19 Марченко (Сиверсон, Силлинджер)

1:2 – 27 Марченко (Веренски, Годро)

2:2 – 34 Стэмкос (Хедман, Кучеров)

3:2 – 45 Сирелли (Стэмкос, Хэйгл)

4:2 – 45 Стэмкос (Чернак, Хэйгл)

5:2 – 57 Стэмкос (Кучеров)

Бостон – Каролина – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

0:1 – 30 Свечников (Слэвин, Мартинук)

0:2 – 33 Терявяйнен (Слэвин, Свечников)

1:2 – 36 Макэвой (Лауко)

1:3 – 50 Генцел ()

1:4 – 53 Джарвис (Дж.Стаал, Шей)

Флорида – Оттава – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 – 12 Лунделль (Столарц)

2:0 – 14 Казинс (Беннетт, Миккола)

Монреаль – Филадельфия – 9:3 (1:0, 5:0, 3:3)

1:0 – 1 Слафковски (Кофилд, Мэтисон)

2:0 – 28 Слафковски (Мэтисон, Сузуки)

3:0 – 30 Галлахер (Харрис, Ковачевич)

4:0 – 31 Слафковски (Савар)

5:0 – 32 Андерсон (Пирсон, Харрис)

6:0 – 35 Дворак (Харрис)

6:1 – 44 Пелинг (Джонсон, Типпет)

7:1 – 50 Дворак (Харви-Пинар)

8:1 – 51 Галлахер (Ковачевич, Армия)

8:2 – 55 Фараби (Кэйтс, Люкселл)

8:3 – 57 Джонсон (Хэтэуэй, Типпет)

9:3 – 58 Армия (Ньюхук, Галлахер)

Нью-Джерси – Торонто – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

0:1 – 8 Робертсон ()

1:1 – 14 Хишир (Смит, Мерсер)

2:1 – 25 Мерсер (Хишир)

2:2 – 35 Бертуцци (Маккейб, Доми)

2:3 – 35 Джиордано (Бертуцци, Мэттьюс)

2:4 – 47 Мэттьюс (Доми)

2:5 – 58 Бертуцци (Марнер, Маккейб)

Даллас – Баффало – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

0:1 – 4 Так (Байрэм, Йокихарью)

1:1 – 6 Робертсон (Хинтц)

1:2 – 9 Далин (Кребс, Пауэр)

2:2 – 23 Джонстон (Харли)

3:2 – 27 Павелски (Харли, Танев)

Нэшвилл – Виннипег – 3:4 (1:3, 0:0, 2:0, 0:1)

1:0 – 4 Новак (Шервуд)

1:1 – 6 Виларди (Моррисси, Шайфли)

1:2 – 8 Шайфли (Тоффоли)

1:3 – 12 Демело (Баррон)

2:3 – 47 Штястны (Шервуд, Йоси)

3:3 – 49 О′Райлли (Нюквист, Йоси)

3:4 – 61 Коннор (Пионк, Шайфли)

Колорадо – Миннесота – 5:2 (2:2, 3:0, 0:0)

1:0 – 4 Лехконен (Макар, Маккиннон)

2:0 – 8 Маккиннон (Макар, Друэн)

2:1 – 10 Капризов (Болди, Зукарелло-Асен)

2:2 – 19 Болди (Чисхольм, Зукарелло-Асен)

3:2 – 26 Макар (Друэн, Тэйвс)

4:2 – 34 Маккиннон (Тэйвс, Друэн)

5:2 – 39 Маккиннон (Лехконен)

Сиэтл – Аризона – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 1 Райт (Шварц, Эберле)

2:0 – 2 Бураковски (Шульц, Бенирс)

3:0 – 24 Шульц (Бенирс, Бьоркстранн)

4:0 – 46 Танев (Картье, Гурде)

5:0 – 49 Борген (Бьоркстранн, Олексяк)

Анахайм – Лос-Анджелес – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

0:1 – 5 Томас (Гавриков, Льюис)

1:1 – 17 Ватрано (Строум, Гудас)

2:1 – 41 Киллорн (Строум, Фаулер)

3:1 – 45 Зеграс ()

Сан-Хосе – Калгари – 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

1:0 – 7 Эклунд (Гранлунд, Зеттерлунд)

2:0 – 22 Макдональд (Хоффман)

2:1 – 25 Андерссон (Охотюк, Коронато)

2:2 – 34 Кадри (Кузьменко, Шарангович)

2:3 – 62 Кузьменко (Кадри, Юбердо)

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