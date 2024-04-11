НХЛ: Эдмонтон разбил Вегас, Аризона шокировала Ванкувер
В ночь на четверг, 11 апреля, состоялись три матча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Результаты матчей за 10 апреля
Сент-Луис – Чикаго – 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)
1:0 – 2 Кайру (Хофер, Ледди)
2:0 – 2 Кайру (Бучневич, Саад)
3:0 – 4 Крюг (Александров, Кессел)
4:0 – 7 Болдук (Шенн, Томас)
4:1 – 28 Курашев (Корчински)
5:1 – 50 Томас (Болдук, Шенн)
5:2 – 56 Слаггерт (Энтвистл, Донато)
Эдмонтон – Вегас – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
1:0 – 9 Сиси (Нерс, Маклауд)
2:0 – 25 Экхольм (Перри, Маклауд)
3:0 – 28 Хайман (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс)
4:0 – 46 Драйзайтль (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
4:1 – 47 Колесар (Карлссон, Хэнифин)
5:1 – 49 Холлоуэй ()
Ванкувер – Аризона – 1:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
0:1 – 25 Браун (Колячонок, Гюнтер)
1:1 – 38 Миллер (К. Хьюз, Майерс)
1:2 – 39 Колячонок (Гюнтер, Крауз)
1:3 – 41 Гюнтер (Кули)
2:3 – 51 Гарланд (К. Хьюз, Хегландер)
3:3 – 57 Петтерсон (Хьюз)
3:4 – 64 Кули (Хантер, Дурзи)
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