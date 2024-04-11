iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Эдмонтон разбил Вегас, Аризона шокировала Ванкувер

На ISPORT доступны результаты и обзоры игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:40
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 11 апреля, состоялись три матча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результаты матчей за 10 апреля

Сент-Луис – Чикаго – 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

1:0 – 2 Кайру (Хофер, Ледди)
2:0 – 2 Кайру (Бучневич, Саад)
3:0 – 4 Крюг (Александров, Кессел)
4:0 – 7 Болдук (Шенн, Томас)
4:1 – 28 Курашев (Корчински)
5:1 – 50 Томас (Болдук, Шенн)
5:2 – 56 Слаггерт (Энтвистл, Донато)

Эдмонтон – Вегас – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

1:0 – 9 Сиси (Нерс, Маклауд)
2:0 – 25 Экхольм (Перри, Маклауд)
3:0 – 28 Хайман (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс)
4:0 – 46 Драйзайтль (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
4:1 – 47 Колесар (Карлссон, Хэнифин)
5:1 – 49 Холлоуэй ()

Ванкувер – Аризона – 1:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

0:1 – 25 Браун (Колячонок, Гюнтер)
1:1 – 38 Миллер (К. Хьюз, Майерс)
1:2 – 39 Колячонок (Гюнтер, Крауз)
1:3 – 41 Гюнтер (Кули)
2:3 – 51 Гарланд (К. Хьюз, Хегландер)
3:3 – 57 Петтерсон (Хьюз)
3:4 – 64 Кули (Хантер, Дурзи)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Я не сомневаюсь": Луис Энрике оценил поражение от Барселоны "Я не сомневаюсь": Луис Энрике оценил поражение от Барселоны
Представлена официальная песня боя Усик - Фьюри Представлена официальная песня боя Усик - Фьюри
Свитолина назвала кумира детства и выделила трех украинских спортсменов Свитолина назвала кумира детства и выделила трех украинских спортсменов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов11:24
"Я не сомневаюсь": Луис Энрике оценил поражение от Барселоны
Бокс10:55
Представлена официальная песня боя Усик - Фьюри
Теннис10:36
Свитолина назвала кумира детства и выделила трех украинских спортсменов
Лига Чемпионов10:30
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Бокс10:24
Богачук назвал двух желанных соперников
НБА09:39
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: невероятный данк топ-новичка возглавил рейтинг
Бокс09:33
Больше, чем 4: Фьюри назвал количество поясов, которые на кону боя с Усиком
Лига Чемпионов09:25
Безумный визг и испуганные псы: жена Рафиньи круто отреагировала на гол мужа
Европа09:05
Лионель Месси: статистика-2023/2024
Другие страны08:45
Интер Майами из Месси без шансов вылетели из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK