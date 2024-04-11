НХЛ: Эдмонтон разбил Вегас, Аризона шокировала Ванкувер

На ISPORT доступны результаты и обзоры игрового дня Национальной хоккейной лиги.

В ночь на четверг, 11 апреля, состоялись три матча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результаты матчей за 10 апреля

Сент-Луис – Чикаго – 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

1:0 – 2 Кайру (Хофер, Ледди)

2:0 – 2 Кайру (Бучневич, Саад)

3:0 – 4 Крюг (Александров, Кессел)

4:0 – 7 Болдук (Шенн, Томас)

4:1 – 28 Курашев (Корчински)

5:1 – 50 Томас (Болдук, Шенн)

5:2 – 56 Слаггерт (Энтвистл, Донато)

Эдмонтон – Вегас – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

1:0 – 9 Сиси (Нерс, Маклауд)

2:0 – 25 Экхольм (Перри, Маклауд)

3:0 – 28 Хайман (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс)

4:0 – 46 Драйзайтль (Хайман, Нюджент-Хопкинс)

4:1 – 47 Колесар (Карлссон, Хэнифин)

5:1 – 49 Холлоуэй ()

Ванкувер – Аризона – 1:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

0:1 – 25 Браун (Колячонок, Гюнтер)

1:1 – 38 Миллер (К. Хьюз, Майерс)

1:2 – 39 Колячонок (Гюнтер, Крауз)

1:3 – 41 Гюнтер (Кули)

2:3 – 51 Гарланд (К. Хьюз, Хегландер)

3:3 – 57 Петтерсон (Хьюз)

3:4 – 64 Кули (Хантер, Дурзи)

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