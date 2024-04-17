НХЛ: Коламбус разбил Каролину, победы Вегаса, Ванкувера и Оттавы

В ночь на среду, 17 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 16 апреля

Бостон – Оттава – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

0:1 – 30 Смейкал (Бреннстрем)

0:2 – 30 Чикран (Ткачак, Батерсон)

1:2 – 52 Заха (Пастрняк, Шаттенкирк)

1:3 – 58 Зуб ()

Коламбус – Каролина – 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

1:0 – 3 Дель Бель Беллез (Веренски, Пююхтия)

2:0 – 5 Веренски (Марченко, Силлинджер)

2:1 – 7 Котканиеми (Ноусен, Комтуа)

2:2 – 18 Терявяйнен (Бернс, Котканиеми)

3:2 – 19 Малатеста (Курали, Оливер)

3:3 – 30 Терявяйнен (Ноусен, Бернс)

4:3 – 32 Годро (Веренски, Дэнфорт)

5:3 – 41 А. Нюландер (Проворов, Гадбрэнсон)

6:3 – 59 Веренски (Гадбрэнсон, Оливер)

Монреаль – Детройт – 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)

1:0 – 11 Ньюхук (Майллу, Галлахер)

1:1 – 18 Зайдер (Рэймонд, Ларкин)

2:1 – 26 Галлахер (Страбл, Армия)

3:1 – 30 Кофилд (Сузуки, Слафковски)

3:2 – 30 Велено (Спронг, Гостисбеер)

3:3 – 43 Спронг ()

4:3 – 52 Слафковски (Савар, Хатсон)

4:4 – 59 Перрон (Гостисбеер)

Филадельфия – Вашингтон – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 18 Овечкин (Оши, Макилрат)

1:1 – 32 Джонсон (Кутюрье, Замула)

1:2 – 57 Оши (Дауд)

Флорида – Торонто – 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)

0:1 – 3 Марнер (В. Нюландер, Райлли)

0:2 – 11 Грегор ()

1:2 – 21 Верхэге (Ткачак, Беннетт)

2:2 – 30 Беннетт (Ткачак, Форслинг)

3:2 – 30 Райнхарт (Барков)

4:2 – 33 Монтур (Тарасенко, Барков)

5:2 – 57 Райнхарт (Луостаринен)

Виннипег – Сиэтл – 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

1:0 – 10 Коннор (Моррисси, Шайфли)

1:1 – 18 Татар (Бельмар)

2:1 – 19 Коннор (Шайфли, Моррисси)

3:1 – 22 Элерс (Пионк, Тоффоли)

3:2 – 25 Гурде (Танев, Эванс)

3:3 – 38 Картье (Гурде)

4:3 – 51 Тоффоли (Пионк, Элерс)

Ванкувер – Калгари – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

1:0 – 12 Майерс (Линдхольм, Блюгерс)

2:0 – 13 Хегландер (Михеев, Петтерссон)

3:0 – 21 Джошуа (Майерс, Гарланд)

3:1 – 50 Пачал (Соловьев, Кадри)

4:1 – 55 Миллер (Сутер)

Вегас – Чикаго – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 36 Макнэбб (Дорофеев, Гертл)

2:0 – 47 Амадио ()

2:1 – 56 Дикинсон (Курашев, Бедард)

3:1 – 58 Руа (Айкел, Хауден)

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