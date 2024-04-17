НХЛ: Коламбус разбил Каролину, победы Вегаса, Ванкувера и Оттавы
В ночь на среду, 17 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 16 апреля
Бостон – Оттава – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
0:1 – 30 Смейкал (Бреннстрем)
0:2 – 30 Чикран (Ткачак, Батерсон)
1:2 – 52 Заха (Пастрняк, Шаттенкирк)
1:3 – 58 Зуб ()
Коламбус – Каролина – 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)
1:0 – 3 Дель Бель Беллез (Веренски, Пююхтия)
2:0 – 5 Веренски (Марченко, Силлинджер)
2:1 – 7 Котканиеми (Ноусен, Комтуа)
2:2 – 18 Терявяйнен (Бернс, Котканиеми)
3:2 – 19 Малатеста (Курали, Оливер)
3:3 – 30 Терявяйнен (Ноусен, Бернс)
4:3 – 32 Годро (Веренски, Дэнфорт)
5:3 – 41 А. Нюландер (Проворов, Гадбрэнсон)
6:3 – 59 Веренски (Гадбрэнсон, Оливер)
Монреаль – Детройт – 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
1:0 – 11 Ньюхук (Майллу, Галлахер)
1:1 – 18 Зайдер (Рэймонд, Ларкин)
2:1 – 26 Галлахер (Страбл, Армия)
3:1 – 30 Кофилд (Сузуки, Слафковски)
3:2 – 30 Велено (Спронг, Гостисбеер)
3:3 – 43 Спронг ()
4:3 – 52 Слафковски (Савар, Хатсон)
4:4 – 59 Перрон (Гостисбеер)
Филадельфия – Вашингтон – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
0:1 – 18 Овечкин (Оши, Макилрат)
1:1 – 32 Джонсон (Кутюрье, Замула)
1:2 – 57 Оши (Дауд)
Флорида – Торонто – 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)
0:1 – 3 Марнер (В. Нюландер, Райлли)
0:2 – 11 Грегор ()
1:2 – 21 Верхэге (Ткачак, Беннетт)
2:2 – 30 Беннетт (Ткачак, Форслинг)
3:2 – 30 Райнхарт (Барков)
4:2 – 33 Монтур (Тарасенко, Барков)
5:2 – 57 Райнхарт (Луостаринен)
Виннипег – Сиэтл – 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
1:0 – 10 Коннор (Моррисси, Шайфли)
1:1 – 18 Татар (Бельмар)
2:1 – 19 Коннор (Шайфли, Моррисси)
3:1 – 22 Элерс (Пионк, Тоффоли)
3:2 – 25 Гурде (Танев, Эванс)
3:3 – 38 Картье (Гурде)
4:3 – 51 Тоффоли (Пионк, Элерс)
Ванкувер – Калгари – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
1:0 – 12 Майерс (Линдхольм, Блюгерс)
2:0 – 13 Хегландер (Михеев, Петтерссон)
3:0 – 21 Джошуа (Майерс, Гарланд)
3:1 – 50 Пачал (Соловьев, Кадри)
4:1 – 55 Миллер (Сутер)
Вегас – Чикаго – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
1:0 – 36 Макнэбб (Дорофеев, Гертл)
2:0 – 47 Амадио ()
2:1 – 56 Дикинсон (Курашев, Бедард)
3:1 – 58 Руа (Айкел, Хауден)
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