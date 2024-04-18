НХЛ: Аризона шокировала Эдмонтон, победы Тампы и Айлендерс
В ночь на четверг, 18 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 17 апреля
Тампа-Бэй – Торонто – 6:4 (2:1, 3:0, 1:3)
1:0 – 3 Пол (Дамба, Дюклер)
2:0 – 6 Кучеров (Стэмкос, Хэйгл)
2:1 – 13 Ривс (Дьюар, Кемпф)
3:1 – 26 Дюклер (Стэмкос, Пол)
4:1 – 37 Пойнт (Рэддиш, Кучеров)
5:1 – 37 Хэйгл (де Хаан)
6:1 – 51 Жанно (Чаффи, Эйссимонт)
6:2 – 54 Броди (Кемпф, Дьюар)
6:3 – 56 Хольмберг (Робертсон)
6:4 – 59 Таварес (Тимминс, В. Нюландер)
Айлендерс – Питтсбург – 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)
1:0 – 4 Нелсон (Хольмстрем)
1:1 – 18 Ракелль (Малкин, Бантинг)
1:2 – 26 Малкин (Карлссон, Кросби)
2:2 – 33 Сизикас (Болдук, Романов)
2:3 – 34 Пуустинен ()
3:3 – 39 Палмиери (Райлли, Нелсон)
4:3 – 41 Болдук (Исхаков, Пулок)
4:4 – 50 Картер (Бантинг, Кросби)
5:4 – 54 Хольмстрем (Маклин)
Даллас – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
0:1 – 37 Томас (Шенн, Болдук)
1:1 – 45 Марчмент (Линделль, Дюшен)
Аризона – Эдмонтон – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
1:0 – 2 О’Брайэн (Кесселринг, Вялимяки)
1:1 – 13 Кэррик (Бушар, Экхольм)
2:1 – 35 Маччелли (Аку Рятю, Макбэйн)
3:1 – 44 Крауз (Гюнтер, Колячонок)
3:2 – 48 Фогеле (Броберг)
4:2 – 54 Гюнтер (Керфут, Келлер)
5:2 – 55 Дурзи ()
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