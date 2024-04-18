НХЛ: Аризона шокировала Эдмонтон, победы Тампы и Айлендерс

В ночь на четверг, 18 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 17 апреля

Тампа-Бэй – Торонто – 6:4 (2:1, 3:0, 1:3)

1:0 – 3 Пол (Дамба, Дюклер)

2:0 – 6 Кучеров (Стэмкос, Хэйгл)

2:1 – 13 Ривс (Дьюар, Кемпф)

3:1 – 26 Дюклер (Стэмкос, Пол)

4:1 – 37 Пойнт (Рэддиш, Кучеров)

5:1 – 37 Хэйгл (де Хаан)

6:1 – 51 Жанно (Чаффи, Эйссимонт)

6:2 – 54 Броди (Кемпф, Дьюар)

6:3 – 56 Хольмберг (Робертсон)

6:4 – 59 Таварес (Тимминс, В. Нюландер)

Айлендерс – Питтсбург – 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)

1:0 – 4 Нелсон (Хольмстрем)

1:1 – 18 Ракелль (Малкин, Бантинг)

1:2 – 26 Малкин (Карлссон, Кросби)

2:2 – 33 Сизикас (Болдук, Романов)

2:3 – 34 Пуустинен ()

3:3 – 39 Палмиери (Райлли, Нелсон)

4:3 – 41 Болдук (Исхаков, Пулок)

4:4 – 50 Картер (Бантинг, Кросби)

5:4 – 54 Хольмстрем (Маклин)

Даллас – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 37 Томас (Шенн, Болдук)

1:1 – 45 Марчмент (Линделль, Дюшен)

Аризона – Эдмонтон – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

1:0 – 2 О’Брайэн (Кесселринг, Вялимяки)

1:1 – 13 Кэррик (Бушар, Экхольм)

2:1 – 35 Маччелли (Аку Рятю, Макбэйн)

3:1 – 44 Крауз (Гюнтер, Колячонок)

3:2 – 48 Фогеле (Броберг)

4:2 – 54 Гюнтер (Керфут, Келлер)

5:2 – 55 Дурзи ()

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