НХЛ: Вегас во второй раз разбил Даллас, Бостон обыграл Торонто

Вегас во второй раз разбил Даллас / Getty Images

В ночь на четверг, 25 апреля, были сыграны три матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 24 апреля

Торонто – Бостон – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

1:0 – 33 Найз (Эдмундсон, Марнер)

1:1 – 37 Фредерик (Линдхольм, Гики)

1:2 – 41 Дебраск (Койл, Маршанд)

2:2 – 51 Бертуцци (Доми, Райлли)

2:3 – 51 Маршанд (Хейнен)

2:4 – 59 Маршанд (Пастрняк)

Даллас – Вегас – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

1:0 – 16 Робертсон (Бенн, Хейсканен)

1:1 – 18 Маршессо (Барбашев, Айкел)

1:2 – 38 Хэнифин ()

1:3 – 59 Айкел (Маршессо)

Эдмонтон – Лос-Анджелес – 4:5 (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)

0:1 – 3 Кемпе (Копитар)

0:2 – 14 Кемпе (Копитар)

1:2 – 17 Кулак (Фогеле, Драйзайтль)

1:3 – 18 Даути (Дано, Арвидссон)

2:3 – 27 Холлоуэй (Янмарк-Нюлен, Кэррик)

3:3 – 30 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль)



3:4 – 41 Фиала (Байфилд, Спенс)

4:4 – 43 Холлоуэй (Янмарк-Нюлен)

4:5 – 62 Копитар (Андерсон, Байфилд)

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