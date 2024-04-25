НХЛ: Вегас во второй раз разбил Даллас, Бостон обыграл Торонто
В ночь на четверг, 25 апреля, были сыграны три матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 24 апреля
Торонто – Бостон – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
1:0 – 33 Найз (Эдмундсон, Марнер)
1:1 – 37 Фредерик (Линдхольм, Гики)
1:2 – 41 Дебраск (Койл, Маршанд)
2:2 – 51 Бертуцци (Доми, Райлли)
2:3 – 51 Маршанд (Хейнен)
2:4 – 59 Маршанд (Пастрняк)
Даллас – Вегас – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
1:0 – 16 Робертсон (Бенн, Хейсканен)
1:1 – 18 Маршессо (Барбашев, Айкел)
1:2 – 38 Хэнифин ()
1:3 – 59 Айкел (Маршессо)
Эдмонтон – Лос-Анджелес – 4:5 (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)
0:1 – 3 Кемпе (Копитар)
0:2 – 14 Кемпе (Копитар)
1:2 – 17 Кулак (Фогеле, Драйзайтль)
1:3 – 18 Даути (Дано, Арвидссон)
2:3 – 27 Холлоуэй (Янмарк-Нюлен, Кэррик)
3:3 – 30 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль)
3:4 – 41 Фиала (Байфилд, Спенс)
4:4 – 43 Холлоуэй (Янмарк-Нюлен)
4:5 – 62 Копитар (Андерсон, Байфилд)
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